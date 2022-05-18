18 May 2022 - 11:15- Gündem G: 18 May 2022 - 11:16

Ankara Seymenleri Şişli'de 16 Mayıs 1919 Coşkusuna Ortak Oldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

16 Mayıs 1919'da Atatürk’ü Anadolu’ya uğurlayanlar ile 27 Aralık 1919'da Ankara’da bağrına basan Seymenler, Şişli’de buluştu!

Ankara Seymenleri Şişli'de 16 Mayıs 1919 Coşkusuna Ortak Oldu! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının, 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Anadolu’ya hareketi sebebiyle her yıl düzenlenen programa, Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin katılımı renk kattı.

Şişli Belediyesi’nin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anadolu’ya uğurlayan Şişli halkı ile Paşa’yı Ankara’da bağrına basan Ankaralı Seymenler bir araya geldi.

Şişli Hâlaskârgazi Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Müzesi önünde 16 Mayıs 2022 günü yapılan etkinliğe İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Özenç yaptığı konuşmada “103 yıl önce Şişli’den Bandırma vapuru ile Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını, Ankara’da bağrına basan Seymenleri bugün burada aramızda görmekten büyük bir gurur duyduk, çok mutlu olduk.  Türk’ün Başbuğu Atatürk’ü uğurlayanlar ve kucaklayanların Şişli’de buluşması çok anlamlı oldu.” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 16 Mayıs 1919 gününün önemini vurguladığı konuşması sonrası Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri; Gürcan Maden, Müslüm Arslan ve Kadir Çimen'in de aralarında bulunduğu Seymenlere Şişli kitabı hediye etti. Ankara Kulübü YKÜ Gürcan Maden ise Başkan Keskin'e Seymen Heykeli takdim etti.

Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden de konuşmasında; Milli Mücadeleyi yürütmek için 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Dikmen sırtlarında karşılayan Ankaralı Seymenlerin günümüz temsilcileri olduklarını belirterek, Şişli Belediyesi'nin 16 Mayıs etkinliğinde yer almanın gurur ve onur verici olduğunu kaydetti.

Maden, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkıp 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı ve 27 Aralık'ta Ankara'nın  Dikmen sırtlarına getiren yolculuğu; İstiklale giden yolu açan adımlardır. Büyük Önder Atatürk'ün 'Seymenlik geleneğini ve 27 Aralık ruhunu yaşatın talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Derneğinin günümüz Seymenleri olarak 103 yıl önceki ruhla, aynı duygu ve düşüncelerle Ankara'mızı temsil etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Seymenlerin gösterisi ile başlayan program, vatandaşların Ankara oyunlarına iştirak etmesi ile devam etti. Etkinlik 16 Mayıs Kurtuluşa İlk Adım Marşının bestecisi sanatçı Ali Altay’ın konseri ile sona erdi.

18 May 2022 - 11:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Deneyap Teknoloji Atölyeleri 81 İlde Öğrencilerini Bekliyor! mask
Deneyap Teknoloji Atölyeleri 81 İlde Öğrencilerini Bekliyor!
Tarım ÜFE verileri açıklandı! mask
Tarım ÜFE verileri açıklandı!
Ankara'da Çiçekçiler Günü kutlandı... mask
Ankara'da Çiçekçiler Günü kutlandı...
Kızılay Konak'tan Anıtkabir ziyareti! mask
Kızılay Konak'tan Anıtkabir ziyareti!
Akdeniz'de korkutan deprem! 4,1 sallandı... mask
Akdeniz'de korkutan deprem! 4,1 sallandı...
337 ilçeye avantajlı destek! Ankara'da Evren, Güdül, Kalecik İlçelerde Var! mask
337 ilçeye avantajlı destek! Ankara'da Evren, Güdül, Kalecik İlçelerde Var!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL