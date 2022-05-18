Ankara Seymenleri Şişli'de 16 Mayıs 1919 Coşkusuna Ortak Oldu!

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının, 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Anadolu’ya hareketi sebebiyle her yıl düzenlenen programa, Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin katılımı renk kattı.

Şişli Belediyesi’nin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anadolu’ya uğurlayan Şişli halkı ile Paşa’yı Ankara’da bağrına basan Ankaralı Seymenler bir araya geldi.

Şişli Hâlaskârgazi Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Müzesi önünde 16 Mayıs 2022 günü yapılan etkinliğe İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Özenç yaptığı konuşmada “103 yıl önce Şişli’den Bandırma vapuru ile Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını, Ankara’da bağrına basan Seymenleri bugün burada aramızda görmekten büyük bir gurur duyduk, çok mutlu olduk. Türk’ün Başbuğu Atatürk’ü uğurlayanlar ve kucaklayanların Şişli’de buluşması çok anlamlı oldu.” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 16 Mayıs 1919 gününün önemini vurguladığı konuşması sonrası Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri; Gürcan Maden, Müslüm Arslan ve Kadir Çimen'in de aralarında bulunduğu Seymenlere Şişli kitabı hediye etti. Ankara Kulübü YKÜ Gürcan Maden ise Başkan Keskin'e Seymen Heykeli takdim etti.

Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden de konuşmasında; Milli Mücadeleyi yürütmek için 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Dikmen sırtlarında karşılayan Ankaralı Seymenlerin günümüz temsilcileri olduklarını belirterek, Şişli Belediyesi'nin 16 Mayıs etkinliğinde yer almanın gurur ve onur verici olduğunu kaydetti.

Maden, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkıp 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı ve 27 Aralık'ta Ankara'nın Dikmen sırtlarına getiren yolculuğu; İstiklale giden yolu açan adımlardır. Büyük Önder Atatürk'ün 'Seymenlik geleneğini ve 27 Aralık ruhunu yaşatın talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Derneğinin günümüz Seymenleri olarak 103 yıl önceki ruhla, aynı duygu ve düşüncelerle Ankara'mızı temsil etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Seymenlerin gösterisi ile başlayan program, vatandaşların Ankara oyunlarına iştirak etmesi ile devam etti. Etkinlik 16 Mayıs Kurtuluşa İlk Adım Marşının bestecisi sanatçı Ali Altay’ın konseri ile sona erdi.