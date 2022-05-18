18 May 2022 - 11:19- Belediyeler G: 18 May 2022 - 11:20

Pursaklar'da Dede Torun Evine Sevgi Dolu Ziyaret...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'ndeki özel gereksinimli gençler, Dede-Torun Evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Pursaklar'da Dede Torun Evine Sevgi Dolu Ziyaret... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerle hizmet veren Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'nin özel gereksinimli gençleri, yaşlıların huzurla vakit geçirdiği Dede-Torun Evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gelen misafirlere çay ve çorbanın ikram edildiği Dede Torun Evinde, yaşlıların ellerini öpüp, onlarla yakından ilgilenip, hal ve hatırlarını soran özel gençler, büyükleriyle bol bol sohbet ederek keyif dolu vakit geçirme fırsatı buldu. 

‘‘Özel gereksinimli gençlerimiz, Dede-Torun evimizi ziyaret ederek büyüklerimizle keyif dolu vakit geçirdi’’

Özel gençlerin ve büyüklerin yüzlerindeki bir tebessümün kendileri için büyük moral ve motivasyon kaynağı olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Özel gereksinimli gençlerimiz, Dede-Torun Evimizi ziyaret ederek büyüklerimizle keyif dolu vakit geçirdi.

Kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesini amaçlandığı dede-torun evlerimizde, kuşakları birbirine yakınlaştırmayı, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara birincil ağızdan aktarılması için gençlerimizi büyüklerimizle buluşturuyoruz. Engelli kardeşlerimizi, sosyal hayata en iyi şekilde entegre etmek için yeni hizmet alanlarının yanı sıra, kültürel etkinlikler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

18 May 2022 - 11:19 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Mamak Belediyesi’nden Vizyon Geziler... mask
Ankara Mamak Belediyesi’nden Vizyon Geziler...
Mamak Belediyesinden Öğrencilere Sınav Provası! mask
Mamak Belediyesinden Öğrencilere Sınav Provası!
Ankara Büyükşehir Arıcılık Akademisi’nde Dersler Yeniden Başlıyor! İşte ABB'den bal gibi eğitim! mask
Ankara Büyükşehir Arıcılık Akademisi’nde Dersler Yeniden Başlıyor! İşte ABB'den bal gibi eğitim!
Ankara'da Altınfest Başlıyor... mask
Ankara'da Altınfest Başlıyor...
Ankara Büyükşehirden 19 Mayıs’a Yakışır Coşkulu Kutlama Programı! Pilli Bebek, Melek Mosso ve Edis’in Konserleri... mask
Ankara Büyükşehirden 19 Mayıs’a Yakışır Coşkulu Kutlama Programı! Pilli Bebek, Melek Mosso ve Edis’in Konserleri...
Çankaya'da 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi konseri! Anıtpark'ta Muhteşem Kutlama... mask
Çankaya'da 19 Mayıs'ta Mor ve Ötesi konseri! Anıtpark'ta Muhteşem Kutlama...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL