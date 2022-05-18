18 May 2022 - 11:25- Belediyeler G: 18 May 2022 - 11:26

Etimesgut haber: Milli Eğitim Bakanı Özer :Türk Tarih Müzesi Öğrenci ve Veliler Tarafından Daha Aktif Kullanılacak...

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Belediye Başkanı Enver Demirel, Bakan Özer'e müzeyi gezdirerek, müzedeki Türk tarihini anlatan heykel, resim, rölyef ve diğer unsurlar hakkında detaylı bilgi verdi. Özer ziyaretinde müzeyi gezen çocuklarla da sohbet etti.
Etimesgut haber: Milli Eğitim Bakanı Özer :Türk Tarih Müzesi Öğrenci ve Veliler Tarafından Daha Aktif Kullanılacak... mask
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi'ni ziyaret etti: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu müzeyi öğrencilerimizin ve velilerimizin gezmesi için bundan sonra çok daha aktif şekilde kullanacağız." dedi.

ADIM ADIM TÜRK TARİHİ

Bakan Özer, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede "Öğrencilerimizin müzeyi gezerek ayrıntılı bir şekilde bilgi edinme imkânına sahip olacağı bu coğrafyada geçmişimizi adım adım heykellerle, sanatın vermiş olduğu tüm imkânlarla anlatan panoramik bir müzeyi Ankara'ya kazandırdığı için Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN MİSAFİR GELECEK

1 Haziran'da Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Hayat Boyu Öğrenme etkinliğinin bu müzede yapılacağını hatırlatan Özer,"Müzenin sadece Ankara'dan değil Türkiye'nin her yerinden misafirleri ağırlayan bir mekân olması için destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müzenin Türkiye'nin farklı alanlardaki başarılarının da dâhil edileceği yeni açılımlarla sürekli gelişen, Türk'ün başarı hikâyelerinin görsel olarak takip edebildiği bir mekana dönüşmesi için yoğun gayret sarf edeceklerini söyledi.

EĞİTİM İÇİN BÜYÜK KAZANÇ

Başkan Demirel de, müzeyi çocuklar ve gençler başta olmak üzere herkesin Türk tarihini gezerek, görerek, dinleyerek, hissederek ve yaşayarak öğrenmeleri amacıyla inşa ettiklerini ifade ederek, müzenin eğitim camiası için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı. Demirel günün anısına Bakan Özer'e Tarihte Etimesgut kitabını takdim etti.

18 May 2022 - 11:25 - Belediyeler

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