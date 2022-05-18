Etimesgut Sporcularından 7.Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Büyük Başarı!

İstanbul TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 52 ülkeden 3200 sporcu katıldı. Şampiyonada Etimesgut Belediyesi takımından; Gizem Özkan Gençler +70 kg Point Fighting Dünya kupası birincisi,Pınar Çetin Yıldızlar +65kg Kicklayt Dünya Kupası Birincisi.

Nisanur Özben Büyükler Müzical Form Dünya Kupası Birincisi, İbrahim Akay Büyükler Point Fighting +94 kg Dünya Kupası ikincisi, Ahmet İleriok Gençler Point Fighting +94kg Dünya kupası üçüncüsü, Samet Abay Gencler Kicklayt +94 kg Dünya Kupası Üçüncüsü, Halil Taşdemir Minikler Point Fighting 28 kg. Dünya kupası üçüncüsü oldular.

Etimesgut Belediyesi Kickboks Antrenörü Haydar Babacan 5 yıldır belediye kickbok alt yapısı ile programlı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, hedeflerinin Türkiyede ilk defa yapılacak İslam Oyunları Olimpiyatları ve Wako Kick boks ve Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kick boks takımını ve teknik ekibi başarısından dolayı kutladı.