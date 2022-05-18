18 May 2022 - 11:33- Belediyeler G: 18 May 2022 - 11:34

Etimesgut Sporcularından 7.Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Büyük Başarı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü Sporcuları farklı branşlarda 3 şampiyonluk, 1 ikincilik 3 de üçüncülük kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.
Etimesgut Sporcularından 7.Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Büyük Başarı! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 52 ülkeden 3200 sporcu katıldı. Şampiyonada Etimesgut Belediyesi takımından; Gizem Özkan Gençler +70 kg Point Fighting Dünya kupası birincisi,Pınar Çetin Yıldızlar +65kg Kicklayt Dünya Kupası Birincisi.

Nisanur Özben Büyükler Müzical Form Dünya Kupası Birincisi, İbrahim Akay Büyükler Point Fighting +94 kg Dünya Kupası ikincisi, Ahmet İleriok Gençler Point Fighting +94kg Dünya kupası üçüncüsü, Samet Abay Gencler Kicklayt +94 kg Dünya Kupası Üçüncüsü, Halil Taşdemir Minikler Point Fighting 28 kg. Dünya kupası üçüncüsü oldular.

Etimesgut Belediyesi Kickboks Antrenörü Haydar Babacan 5 yıldır belediye kickbok alt yapısı ile programlı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, hedeflerinin Türkiyede ilk defa yapılacak İslam Oyunları Olimpiyatları ve Wako Kick boks ve Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kick boks takımını ve teknik ekibi başarısından dolayı kutladı.

18 May 2022 - 11:33 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Etimesgut haber: Milli Eğitim Bakanı Özer :Türk Tarih Müzesi Öğrenci ve Veliler Tarafından Daha Aktif Kullanılacak... mask
Etimesgut haber: Milli Eğitim Bakanı Özer :Türk Tarih Müzesi Öğrenci ve Veliler Tarafından Daha Aktif Kullanılacak...
Pursaklar'da Dede Torun Evine Sevgi Dolu Ziyaret... mask
Pursaklar'da Dede Torun Evine Sevgi Dolu Ziyaret...
Ankara Mamak Belediyesi’nden Vizyon Geziler... mask
Ankara Mamak Belediyesi’nden Vizyon Geziler...
Mamak Belediyesinden Öğrencilere Sınav Provası! mask
Mamak Belediyesinden Öğrencilere Sınav Provası!
Ankara Büyükşehir Arıcılık Akademisi’nde Dersler Yeniden Başlıyor! İşte ABB'den bal gibi eğitim! mask
Ankara Büyükşehir Arıcılık Akademisi’nde Dersler Yeniden Başlıyor! İşte ABB'den bal gibi eğitim!
Ankara'da Altınfest Başlıyor... mask
Ankara'da Altınfest Başlıyor...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL