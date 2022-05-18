Çankaya’da Kurban Satış Yeri 13 Haziran’da kura ile belirlenecek!

Çankaya’da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Çankaya Belediyesinin Mühye’de bulunan kurban satış yeri tahsisi ile ilgili başvurular, 30 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Kurban satış alanı için başvurularını yapacaklara eşit hizmet vermek amacıyla satış yerleri, 13 Haziran’da kura ile belirlenecek.

Kurbanlık satışı için başvuracak üreticiler 5.000 TL çadır tahsis bedelini başvuru sırasında yatıracak. Başvurular, Çankaya Belediyesinin Şehit Gönenç Caddesi Maltepe yerleşkesinde bulunan Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacak. 13 Haziran saat 14.00’te yapılacak kura çekimi de yine aynı yerde yapılacak.