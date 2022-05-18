18 May 2022 - 16:49- Belediyeler

Ankara Mamak Kusunlar Mahallesi Doğalgaza Kavuştu!

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Mamak Belediyesi ve Başkent Doğalgaz A.Ş iş birliğinde protokol kapsamında köyden mahalleye dönüşen Kusunlar’a doğalgaz geldi. Kusunlar Mahallesi sakinleri büyük sevinç yaşadı.
Ankara Mamak Kusunlar Mahallesi Doğalgaza Kavuştu! mask
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İlk kazma vuruldu, doğalgaz hattı döşenmeye başladı. Ankara Mamak Kusunlar Mahallesi sakinleri, kavuştukları doğalgaz için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti. 

“Yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz” 

Temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın, Mamak’ın kırsal mahallelerinin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de “Yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

18 May 2022 - 16:49 - Belediyeler

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