Ankara Mamak Kusunlar Mahallesi Doğalgaza Kavuştu!

İlk kazma vuruldu, doğalgaz hattı döşenmeye başladı. Ankara Mamak Kusunlar Mahallesi sakinleri, kavuştukları doğalgaz için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti.
“Yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz”
Temiz ve konforlu bir yatırım olan doğalgazın, Mamak’ın kırsal mahallelerinin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de “Yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.