Keçiören Belediyesinden Hizmet İçi Eğitim!

Belediyeye bağlı idareler ve bu idarelerin iştiraklerinin yöneticileri ile teknik-idari personelin katıldığı eğitim Uzman Eğitimci Burcu Kumrulu tarafından verildi. Kamu yönetiminde etik ilkelere uygun hareket etmenin önemli olduğuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Personelimizin kamu yönetiminde etik davranış ilkeleri konusunda bilgilerini tazelemek için hizmet içi eğitim verdik.

Kamunun güvenilirliği açışından tüm personelimizin bulundukları alanda şeffaf bir hizmet anlayışına sahip olduğunu biliyoruz. Bu disiplinimizi daha da güçlendirmek için hizmet içi eğitimlerimize destek veren Kamu Görevlileri Etik Kurulumuza teşekkür ediyoruz.” dedi. ​