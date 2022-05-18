Mamak Üreğil Millet Bahçesi’nde Hem Öğrendiler Hem Eğlendiler...

“Kızılay İle Harekete Geç” kapsamında düzenlenen bisiklet turu, okuma etkinliğine Mamak’taki okullardan öğrenciler katıldı. Şehit Öğretmen Yasemin Bayram Tekin Ortaokulu, Fatma Tarman Ortaokulu, Derbent İmam Hatip Ortaokulu, Mamak İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de gençleri yalnız bırakmadı.
Öğrenciler hem eğlendi hem de Kızılay gönüllüleri tarafından “Türk Kızılayı” hakkında bilgilendirildi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cıvıl cıvıl çocuklar, pırıl pırıl geleceğe hazırlanan gençleri eğitimin yanı sıra sosyal etkinliklerle de destekliyoruz. Etkinliğimize katılan öğrenciler hem eğlenme hem de Kızılay konusunda bilgilenme fırsatı buldu” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.