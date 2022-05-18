18 May 2022 - 16:49- Belediyeler

Mamak Üreğil Millet Bahçesi’nde Hem Öğrendiler Hem Eğlendiler...

Kızılay, yüzlerce şube ve temsilciliği ile ve gönüllü yapıları ile, insanı destekleyen toplumsal güçlendirme uygulamalarını, Şenlendirme Projeleri ile hayata geçiriyor. Bu anlamda Mamak Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde “şenlendirme projeleri”nden biri Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.