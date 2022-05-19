Başkentli Çocuklar ‘300 Çocuk 300 Sporcu Projesi’ İle Maviye Kulaç Atacak...

Ankara’da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi’ kapsamında 7 farklı branşta 2 bin çocuğu sporla buluşturan ASKİ Spor Kulübü, şimdi de 6-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz yüzme eğitimi verecek.
Kulüp bünyesinde 8’inci branş yüzme için açılırken, çocuklarını yüzme kursuna kaydettirmek isteyen aileler, detaylı bilgiye ‘(0312) 312 66 76’ numaralı telefondan ulaşabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcuların yanında yer alan projelere imza atmaya devam ediyor.
8’İNCİ BRANŞ YÜZME
Güreş, jimnastik, tekvando, badminton, boks, halter, kick boks branşlarında 26 merkezde 2 bin çocuğun eğitim aldığı ASKİ Spor Kulübü, 8’nci branşını da yüzme için açtı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda çocukları yüzme sporuyla buluşturacağını duyuran ASKİ Spor Kulübü, 6-13 yaş aralığındaki çocuklara Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz yüzme eğitimi verecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 11 Eylül 2021’de açıklanan projeye Başkentli aileler yoğun ilgi gösterirken, yüzme kursuna çocuklarını kaydettirmek isteyen aileler detaylı bilgiye ‘(0312) 312 66 76’ numaralı telefonu arayarak ulaşabilecek.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.