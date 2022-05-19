19 May 2022 - 22:30- Belediyeler

Başkentli Çocuklar ‘300 Çocuk 300 Sporcu Projesi’ İle Maviye Kulaç Atacak...

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Başkent’te yaşayan dezavantajlı ailelerin çocuklarını spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen ‘300 Çocuk 300 Sporcu Projesi’ kapsamında 7 farklı branşta 2 bin çocuğu sporla buluşturan ASKİ Spor Kulübü şimdi de çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verecek.
Başkentli Çocuklar ‘300 Çocuk 300 Sporcu Projesi’ İle Maviye Kulaç Atacak... mask
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Ankara’da 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi’ kapsamında 7 farklı branşta 2 bin çocuğu sporla buluşturan ASKİ Spor Kulübü, şimdi de 6-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz yüzme eğitimi verecek.

Kulüp bünyesinde 8’inci branş yüzme için açılırken, çocuklarını yüzme kursuna kaydettirmek isteyen aileler, detaylı bilgiye ‘(0312) 312 66 76’ numaralı telefondan ulaşabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcuların yanında yer alan projelere imza atmaya devam ediyor.

8’İNCİ BRANŞ YÜZME

Güreş, jimnastik, tekvando, badminton, boks, halter, kick boks branşlarında 26 merkezde 2 bin çocuğun eğitim aldığı ASKİ Spor Kulübü, 8’nci branşını da yüzme için açtı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda çocukları yüzme sporuyla buluşturacağını duyuran ASKİ Spor Kulübü, 6-13 yaş aralığındaki çocuklara Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz yüzme eğitimi verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 11 Eylül 2021’de açıklanan projeye Başkentli aileler yoğun ilgi gösterirken, yüzme kursuna çocuklarını kaydettirmek isteyen aileler detaylı bilgiye ‘(0312) 312 66 76’ numaralı telefonu arayarak ulaşabilecek.

19 May 2022 - 22:30 - Belediyeler

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