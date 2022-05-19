19 May 2022 - 11:41- Belediyeler G: 19 May 2022 - 11:42

Ankara Pursaklar'da Yarının Gençlerinden Spor Dolu 19 Mayıs Kutlaması...

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Çeşitli etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs Spor Bayramında enerji dolu çocuklar, birbirinden renkli görüntüler ortaya koyarken, bitmeyen enerjileri ile kendilerini takip eden ailelerine unutamayacakları bir gösteri sundu.
Ankara Pursaklar'da Yarının Gençlerinden Spor Dolu 19 Mayıs Kutlaması... mask
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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda eğitim gören minik öğrencileri eğitmenleri eşliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının heyecanını spor yaparak , Yaşam Merkezindeki spor salonunda eğlence dolu etkinliklerle kutlandı. 

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın her daim spora ilgi duyması ve eğilmesi gerekiyor"

Gençlerin ve çocukların hayatın merkezi olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çocuklarımız 19 Mayıs'ı spor yaparak andı. Hem sağlık hem bedeni hem de ruhsal sağlık açısından çocuklarımızın gelişmesi büyük önem arz ediyor. 

Bu nedenle gençlerimizin ve çocuklarımızın her daim spora ilgi duyması ve eğilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ilçede en iyi şartlarda ve en modern tesislerde spor yapabilmeleri için her türlü yatırımı yapmaya devam edeceğiz. Bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

19 May 2022 - 11:41 - Belediyeler

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