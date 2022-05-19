19 May 2022 - 13:27- Belediyeler G: 19 May 2022 - 13:28

Keçiören'de 19 Mayıs Kutlamaları...

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilçedeki gençlerle birlikte, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı.
Keçiören'de 19 Mayıs Kutlamaları... mask
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Bugün Milli Mücadele’nin başlangıcı, 19 Mayıs’ın 103’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok yeri işgal edilmişti. Padişah tutsak ve ferman yayınlanmıştı. İngiliz mandalığını kabul edelim denmişti.

Ama genç bir subay çıkıyor diyor ki, ‘Türk milleti esareti kabul etmez. Ya istiklal ya ölüm. Bundan başka yol yok.’ İşte Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basması ile beraber ülkemizde Milli Mücadele dalga dalga yayılmıştır. Yedi düvelin elinden topraklarımızı kurtararak Milli Mücadele şuuru ve ateşiyle kahramanlarımız bir Türk devleti kurmuştur.” dedi.

19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olmasının yanında Atatürk’ü anma ve onun düşüncelerini yaşatma bayramı olduğuna da vurgu yapan Altınok şunları dile getirdi: “Vatan, millet, ülke, devlet gençlerimize emanet. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi taşımak siz gençlere düşüyor. Dünyanın en zengin ülkesinde yaşıyoruz.

Bu coğrafyada yaşamanın büyük bedelleri var. Bayrağımızın rengi şehitlerimizin al kanı. Bayrağımız şehitlerimize duyduğumuz minnet ve saygının sembolüdür. Gençlerimizin bayramını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, yiğitlerimizi Anadolu kadınlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun.”

19 May 2022 - 13:27 - Belediyeler

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