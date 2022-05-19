Çankaya’da 19 Mayıs Coşkusu...

Alper Taşdelen: “Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini aşmak hedefi sürekli gelişeceği için Atatürkçü düşünce sistemi de sürekli gelişecektir. O nedenle Atatürkçülük ile Atatürk ile uğraşmak nafiledir.”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Çayyolu Atatpark’ta düzenlenen törende konuşma yaptı. Çankaya’nın Atatürkçü düşüncenin temsil edildiği simge bir ilçe olduğunu kaydeden Başkan Taşdelen, “Çünkü Çankaya Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi.

Biz Atatürkçülüğü, Atatürk’ün devrimlerini, fikir dünyasını sonsuza kadar savunacak olan nesilleriz. Çünkü biz Atatürk’ün çocuklarıyız. Atatürk’e layık olmak çalışmak ve mücadele etmek zorundayız. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışından 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişine kadar geçen mücadele sürecini Nutuk’tan bir kez daha okumak ve anlamak gerekir” diye konuştu.

Atatürk’e layık olmak için akla ve bilime dayalı olarak, çalışmak ve mücadele etmek gerektiğini belirten Alper Taşdelen şöyle devam etti:

“Herkes kendi alanında bu mücadeleyi vermek zorunda. Cumhuriyeti çok büyük bir mücadeleyle kazandık. Her alanda örnek olup O’na layık olmak zorundayız. Biz Çankaya Belediyesi olarak O’na layık olmak için çalışıyoruz. Ama O’na layık olmak için sadece O’nun ilçesi yetmez, O’nun Türkiye’sini kuracağız. Atatürkçü düşünce sistemi akla ve bilime dayalıdır.

Akla ve bilime dayalı hiçbir düşünce yok olmaz, sürekli gelişir, değişir ve yüzyıllar boyunca bu sistematikte yaşar ve ilerler. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini aşmak hedefi sürekli gelişeceği için Atatürkçü düşünce sistemi de sürekli gelişecektir. O nedenle Atatürkçülük ile Atatürk ile uğraşmak nafiledir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle eşsiz bir kahraman böyle eşsiz bir devlet adamı böyle bir askeri deha yoktur. Ne mutlu ki bu eşsiz kahraman bizim ulusumuzun lideri oldu.”

Çayyolu Atapark’ta düzenlenen törenine katılan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte Türkiye Satranç Şampiyonasında dereceye giren çocuklara madalyalarını taktılar.

Çankaya Belediyesi gün boyu ilçenin cadde ve sokaklarında marşlarla, halk oyunlarıyla ve bando gösterileriyle Çankayalılara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.