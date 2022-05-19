Etimesgut'ta Ankaragücü İle 19 Mayıs Kutlamaları...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etimesgut'ta coşkuyla kutlandı. Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Demirel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek, "Bu güzel günde şehrimizin takımı şampiyon Ankaragücü yönetimi, futbolcuları ve taraftarlarımız ve gençlerimizle birlikte olmaktan, bayram coşkusunu yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.
Programda öğrencilerin şiirleri ve diğer gösteriler beğeni topladı. Etkinlikler kapsamında Ankaragücü'nün şampiyonluk pastası kesildi. Futbolculara öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Öğrenciler bol bol imza aldılar hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.