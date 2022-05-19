Etimesgut'ta Ankaragücü İle 19 Mayıs Kutlamaları...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etimesgut'ta coşkuyla kutlandı. Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Demirel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek, "Bu güzel günde şehrimizin takımı şampiyon Ankaragücü yönetimi, futbolcuları ve taraftarlarımız ve gençlerimizle birlikte olmaktan, bayram coşkusunu yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Programda öğrencilerin şiirleri ve diğer gösteriler beğeni topladı. Etkinlikler kapsamında Ankaragücü'nün şampiyonluk pastası kesildi. Futbolculara öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Öğrenciler bol bol imza aldılar hatıra fotoğrafı çektirdiler.