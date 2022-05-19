19 May 2022 - 13:39- Belediyeler G: 19 May 2022 - 13:42

Etimesgut'ta Ankaragücü İle 19 Mayıs Kutlamaları...

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper' Lig'e yükselen Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca,teknik direktör Mustafa Dalcı, futbolcular Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Yasin Güreler, Ankaragücü taraftarları ve öğrencilerle birlikte kutladı.
Etimesgut'ta Ankaragücü İle 19 Mayıs Kutlamaları... mask
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etimesgut'ta coşkuyla kutlandı. Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Demirel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek, "Bu güzel günde şehrimizin takımı şampiyon Ankaragücü yönetimi, futbolcuları ve taraftarlarımız ve gençlerimizle birlikte olmaktan, bayram coşkusunu yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Programda öğrencilerin şiirleri ve diğer gösteriler beğeni topladı. Etkinlikler kapsamında Ankaragücü'nün şampiyonluk pastası kesildi. Futbolculara öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Öğrenciler bol bol imza aldılar hatıra fotoğrafı çektirdiler.

19 May 2022 - 13:39 - Belediyeler

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