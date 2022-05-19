Mamak'ta Gençlik Bayramı Coşkuyla Kutladı...

Mamak Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlerle coşkuyla kutladı. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özel, Mamak Gençlik ve Spor Müdürü Yahya Ocaklı ve Mamak Belediye Başkan Yardımcılarının da katıldığı programda gençler hazırladıkları gösterilerle bayramın tadını çıkardı.

Gençler şiirler okudu, enstrümanlarını alıp şarkılar söyledi. Mamak Musiki Muallim Mektebi saz kursiyerleri de hocalarıyla beraber söyledikleri türkülerle kulakların pasını sildi. Mamak Belediyesi Tiyatro Topluluğu mini bir gösteri ile sahne alırken, Mamak Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları ise, karate ve tekvando da hünerlerini sergiledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları bu inançla yola çıkmış ve sonrasında Anadolu'yu karış karış gezerek Ankara'da Cumhuriyetimizi kurmuştur. Tam 103 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'nin ilk adımı atılmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihi, kararlılığın dik duruşun yarınlara umutla bakışın yeniden doğuşun sembolüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği Türkiye gençliğinin daha da donanımlı ve sorumlu yetişmesi için hepimiz var gücümüzle çalışıyoruz… Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan “Büyük devletin evlatları büyük düşünecek” diyor “Gençlere küçük düşünmek asla yakışmaz” diyor. Hep birlikte büyük Türkiye'yi daha da güçlü ve büyük Türkiye inşa edeceğiz diyor. Sevgili gençler bu duygularla hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” diye konuştu.