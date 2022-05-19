Başkent’te Pilli Bebek ve Melek Mosso Rüzgârı Esti! Gençler Bayram Coşkusu Yaşadı!

Ünlü rock grubu Pilli Bebek’in ardından Melek Mosso’nun açık havada düzenlenen konserine on binlerce Başkentli katıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “Atatürk’ün izinde, gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle” sözleriyle sosyal medyada paylaştığı video izlenme rekorları kırarken, Başkent Ankara Türk bayrakları, afişler ve billboardlarla süslendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapıyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşım izlenme rekorları kıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gençlerin bayramını, “Atatürk’ün izinde, gösterdiği hedefe, Cumhuriyet gençleriyle” sözleriyle kutladı.

ABB PİLLİ BEBEK’İ HAYRANLARIYLA BULUŞTURDU

ABB, Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda önce ünlü rock grubu Pilli Bebek’i uzun bir aradan sonra hayranlarıyla buluşturdu.

Halka açık olarak gerçekleştirilen konser için erken saatlerde uzun kuyruklar oluşurken özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde unutulmaz anlar da yaşandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Başkentli gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Pilli Bebek grubunun kurucusu ve vokalisti Cem Kısmet, “Ankara’da olmak evimizde olmak demek. Büyükşehir Belediyesi tarafından çağrılmak da çok güzel. Ankara’da yıllarca yaşamamıza rağmen bu gördüğümüz bir şey değildi, ender şeylerden birini yaşıyoruz” dedi.

‘Gençlik Haftası’nda düzenlenen konser programında grubun şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlenen Başkentli gençler ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

-Esen Irmak Özden: “Pilli Bebek grubunu çok seviyoruz. Gelmesini bekliyorduk, çok iyi oldu. Teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesine. Umarım daha çok böyle konserler olur.”

-Tolga Karakaya: “Etraf çok güzel görünüyor, geldiğim için mutluyum.”

-Irmak Yıldırım: “Konser çok güzel. Pilli Bebek grubunu çok seviyorum ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”

-Helin Elveren: “Pilli Bebek hayranıyım, çok seviyorum.”

ON BİNLERCE BAŞKENTLİ MELEK MOSSO KONSERİNE AKIN ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Haftası kapsamında Altınpark’ta düzenlendiği bir diğer konserde ise ünlü sanatçı Melek Mosso sahne aldı.

On binlerce Başkentlinin akın ettiği açık hava konserinde duygulandığını ifade eden Melek Mosso, “19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Ankara’da olmak bizim için çok önemli. Ankaralıları çok seviyoruz. Bu kadar önemli bir günde Türk Milletinin geleceğe dair inancının ve umudunun arttığı bir günde, özgürlük ve bağımsızlık ateşinin yakıldığı bir günde Ankaralılarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Konser alanında ünlü sanatçının şarkılarına eşlik eden Başkentliler, ‘İzmir Marşı’nı da sanatçı ile birlikte söylediler. Konserde gönüllerince eğlenen gençler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Öykü Kalender: ‘‘Konser tek kelimeyle muhteşem, arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz.”

-Onur Kirik: “Üniversite öğrencileri olarak konserlerde çok eğleniyoruz, Başkanımıza sonsuz teşekkürler.’’

-Asena Ünlü: “Başkanımız bizlere böyle güzel konserler düzenliyor bu da bize moral oluyor, onu çok seviyoruz.”

-Sümeyye Toprak: “Çok eğleniyoruz, Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz.”

-Elif Boşnak: ‘‘Konser çok güzel gidiyor. Herkesin 19 Mayıs Bayramını kutluyorum.”

-Özlem Turgut: ‘‘Konserlere çok ihtiyacımız vardı. Melek Mosso konserinde çok eğleniyorum, Başkanımıza teşekkürler.’’

-Ayşegül Kiraz: ‘‘Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkür ediyorum, onun sayesinde eğleniyoruz.”

-Cemre Sıla Kesin: ‘‘Konser çok güzel, emeği geçen herkese teşekkür ederim.’’

GENÇLİK HAFTASI FESTİVAL HAVASINDA GEÇİYOR

Başkent’te ‘Gençlik Haftası’ etkinlikleri aralıksız devam ederken, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle ‘Gençlik Şenliği’ de düzenlendi.

Hacettepe, TOBB, Medipol ve Çankaya Üniversitesi’nden öğrenci gruplarının katılımıyla Anıt Park’ta gerçekleştirilen şenlikte FOMGET Halk Dansları Topluluğu ile Çankaya Üniversitesi Capoeira Topluluğu’nun gösterisi yoğun ilgi görürken, trio konseri ve zumba gösterisi de büyük beğeni topladı.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri haftasında Anıt Park’ta üniversiteli gençlerimizle birlikteyiz. Canlı müzik performansları, çeşitli spor faaliyetlerimizle Bayramımızın 103’üncü yılını gençlerimizle birlikte gurur ve coşkuyla kutluyoruz” derken, 230 kişilik bir ekiple farklı sahne sanatlarının yer aldığı organizasyona imza attıklarını vurgulayan Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer de şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gençlerin ‘Gençlik Haftası’nda kendi etkinliklerini kendilerinin tasarlayacağı ve aynı zamanda bütün organizasyon sürecini kendilerinin üstlendiği bir programa ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerin söz sahibi olduğu hem yaşamda hem yönetimde hem de kentte var olduğu bir süreç yaşıyoruz.”

YAĞMUR ALTINDA DANS

Yağan yağmura aldırış etmeden doyasıya eğlenen gençler ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Gülen Tokay: “Başkent Gençlik Meclisi içerisinde yer alıyorum. Ortak güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerin hayatın her alanında artırılmasını ve gençler olarak daha ön planda olmamız gerektiğini düşünüyorum.”

- Etka Akşit: “Festivalde yerel gruplara yer verilmesi kendilerini tanıtmaları açısından gerçekten çok önemli. Yağmura rağmen burada arkadaşlarımızın olması insanların bu tür etkinlikleri ne kadar özlediklerini gösteriyor. Büyükşehir Belediyesine ve Başkent Gençlik Meclisine teşekkür ederiz.”

- Eylül Dumlu: “Farklı üniversitelerden, farklı topluluklardan müzik grupları buraya gelerek sahne alma şansı elde ediyorlar. Gençlik Bayramını gençlerin birlikte, bir arada kutlaması çok değerli. Bayramı festival havasında kutlamak mutluluk verici.”

BANDIRMA VAPURU RESİM YARIŞMASI

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde ise “Bandırma Gemisi” konulu resim yarışması düzenlendi.

Yarışmaya 19 öğrenci karakalem ve pastel boyama çalışması ile katılırken, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi İdarecisi İlkay Kübra Daştan, “Çocuklarımızla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ruhunu yaşatabilmek adına merkezimizde bir resim yarışması düzenledik. Büyük heyecanla 19 öğrencimiz resimlerini yaptı. Bu resimleri resim öğretmenlerimizle değerlendirip derecelendirme yapacağız ve katılım belgesi vereceğiz” dedi.

Yarışmaya katılan öğrencilerden Dilay Yoldaş, “Benim için 19 Mayıs çok heyecanlı geçiyor. Ben de bu anlamlı günün anısına resim yarışmasına katıldım ve resim yaptım. Bandırma Vapuru’nu çizerken gurur duydum ve Atatürk’e resim çiziyormuş gibi hissettim” derken, Amine Karaaslan da, “Benim için Bandırma Vapuru’nu çizmek heyecanlı bir duygu” diye konuştu.

19 Mayıs’ta yaşadıkları duyguları resimlere dökmek istediklerini belirten Sibel İnci Şayık düşüncelerini, “19 Mayıs Atatürk’ün bize armağan ettiği bir bayram. Bu yarışmaya katılmak çok önemli”, Elif Su Bozkurt ise “İlk defa böyle bir yarışmaya katılıyorum. 19 Mayıs için bir resim çizmek mutluluk verici” sözleriyle paylaştı.

KADIN LOKALİ ÜYELERİNDEN DOSTLUK MAÇI

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Lokalleri de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında voleybol maçı düzenledi.

Dostluk maçında bir araya gelen kadınları tebrik eden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, “Sincan Aile Yaşam Merkezimizde dostluk maçı yapıldı. Kadın Lokallerimizin hem kadın voleybol hem de kadın futbol takımı bulunuyor. Tüm kadınları bu takımlara katılmaya davet ediyorum” dedi. Kadın Lokalleri üyelerinden Reyhan Bezik, “Çok mutluyum.

Öncelikle antrenörümüze ardından da bu organizasyonu düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ederim” derken, maçta şampiyon olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Aleyna Dayangör ise “Çok büyük bir çaba vardı, hepimiz çok çalıştık. Sonunda da karşılığını aldık, çok mutluyum” diye konuştu.

AŞTİ’DE SAMSUN’DAN GELEN YOLCULARA ÖZEL KARŞILAMA VE TRİO KONSERİ

BUGSAŞ AŞ de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı AŞTİ’de çeşitli etkinliklerle kutladı.

AŞTİ’de sabahın ilk saatlerinde Samsun’dan gelen yolcular Türk Bayrakları ile karşılandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Trio Grubu’nun verdiği mini konserde ise gelen ve giden yolcular seslendirilen şarkılar ve marşlara eşlik etti.

Duygulandığını söyleyen Neslihan Karatay, “Bayram günü bu etkinlik çok güzel olmuş. Otobüs saatini beklerken böyle bir konser hem anneme hem de bana neşe kattı. Çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyemize ve herkese iyi bayramlar diliyorum” dedi.

BAŞKENT ANKARA TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENDİ

EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve teleferiğin ücretsiz hizmet verdiği 19 Mayıs’ta kentin cadde ve bulvarları Türk bayrakları ile süslendi.

Metro ve ANKARAY İstasyonlarında Türk Marşları çalınırken, Başkent Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs kutlama mesajlarının yer aldığı afiş, led ekranlar ve billboardlarla donatıldı.