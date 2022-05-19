19 May 2022 - 22:44- Magazin G: 19 May 2022 - 22:45

'Oğlum' dizisi 25 Mayıs'ta Final Yapıyor! Efe Tehlikede...

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Ay Yapım imzalı Show TV'nin dizisi ‘Oğlum’un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde haftalardır beklenen “Kaan’ın katili kim?” sorusu yanıt buldu. Dizi 25 Mayıs'ta final yapıyor.
'Oğlum' dizisi 25 Mayıs'ta Final Yapıyor! Efe Tehlikede... mask
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İSTANBUL (İGFA) - ‘Oğlum’un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde haftalardır beklenen “Kaan’ın katili kim?” sorusu yanıtını buldu. Küçük çocuğunun gerçek katilinin Melahat olduğu ortaya çıktı. Melahat’ı ormanda olay yerine götüren Demet korkunç gerçeği öğrendi.

Demet, kanıt için Melahat’ın elindeki eldivenleri almak isterken Melahat’ın onu itmesi sonucu düşerek yaralandı. Bu sırada Tuğrul, Melike ve İlyas’ı kullanarak Efe’yi kaçırmaya çalıştı. Babasıyla gitmek istemeyen Efe, araçtan inerek ormana doğru kaçınca Melahat’la karşılaştı.

Melahat’ın küçük çocuğa ne yapacağı korkuyla bekleniyor.

25 MAYIS'TA FİNAL YAPIYOR... EFE TEHLİKEDE!

‘Oğlum’un gelecek hafta ekrana gelecek final bölümüyle ekranlara veda edecek. Final bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi Efe’nin tehlikede olduğunu gözler önüne seriyor. Melahat ile Efe’nin ormanda bir kuyuya doğru gittiği sahnede Efe’nin kuyunun dibine baktığı anlarda Melahat’ın sessizce küçük çocuğun arkasından yaklaşması gerilimi yükseltti.

19 May 2022 - 22:44 - Magazin

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