Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük miras 2053 vizyonu

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı"nda konuştu.

Konuşmasına, kendisini dinleyen gençleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Malazgirt'ten Milli Mücadele'ye kadar Anadolu'nun vatan olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele'nin habercisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşinin, düşmanı 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökerek zafere ulaştıran Türk ordusunun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten erine kadar tüm mensuplarını şükranla andı.

Milli Mücadele'nin bu önemli tarihinin kendilerine armağan edildiği gençleri, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalin teminatı olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim, siz gençlerimize bırakacağımız en büyük miras, inşa ettiğimiz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde hayata geçireceğimiz 2053 vizyonu olacaktır." dedi.

"İlk gençlik yıllarımdan beri hayatımı medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere "Şartların zorluğuna aldırmayın, imkânların kıtlığına teslim olmayın, yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesaretinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla sizleri uzaklaştırmasın" tavsiyesinde bulundu.

Her dönemde gençleri birbirine düşürerek, Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryoların sahnelendiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman sağ-sol, kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman ilerici-gerici, kimi zaman Kürt-Türk denilerek birbirine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her kaybı, Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz, gençlerimizi tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan bir anlayışla Türkiye'nin önüne konan tuzakları birer birer bozduk." dedi.

"ŞİMDİ HEDEF PARİS"

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da darbecilerin sokağa çıktıklarında karşılarında gençleri bulduğunu, Cumhuriyet tarihinin bu en şanlı direnişinde, gençlerin cesareti ve kararlılığının silahların gücüne galebe çaldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs'ta Adana'da düzenlenecek Gençlik Şöleni'nde on binlerce gençle bir araya geleceklerini belirterek, "Bu şölende gençlerimizin enerjisi ve heyecanından bir kez daha istifade etme imkânı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadyumu'ndaki şölenimize davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporun yanında bilim, sanat, kültür ve teknolojide iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerle her fırsatta bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediye takdiminin ardından gençlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve çeşitli okullardan gençler de katıldı.