20 May 2022 - 22:33- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük miras 2053 vizyonu

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere bırakılacak en büyük mirasın inşa edilen güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde hayata geçirecekleri 2053 vizyonu olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük miras 2053 vizyonu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı"nda konuştu.

Konuşmasına, kendisini dinleyen gençleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Malazgirt'ten Milli Mücadele'ye kadar Anadolu'nun vatan olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele'nin habercisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşinin, düşmanı 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökerek zafere ulaştıran Türk ordusunun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten erine kadar tüm mensuplarını şükranla andı.

Milli Mücadele'nin bu önemli tarihinin kendilerine armağan edildiği gençleri, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalin teminatı olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim, siz gençlerimize bırakacağımız en büyük miras, inşa ettiğimiz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde hayata geçireceğimiz 2053 vizyonu olacaktır." dedi.

"İlk gençlik yıllarımdan beri hayatımı medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere "Şartların zorluğuna aldırmayın, imkânların kıtlığına teslim olmayın, yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesaretinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla sizleri uzaklaştırmasın" tavsiyesinde bulundu.

Her dönemde gençleri birbirine düşürerek, Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryoların sahnelendiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman sağ-sol, kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman ilerici-gerici, kimi zaman Kürt-Türk denilerek birbirine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her kaybı, Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz, gençlerimizi tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan bir anlayışla Türkiye'nin önüne konan tuzakları birer birer bozduk." dedi.

"ŞİMDİ HEDEF PARİS"

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da darbecilerin sokağa çıktıklarında karşılarında gençleri bulduğunu, Cumhuriyet tarihinin bu en şanlı direnişinde, gençlerin cesareti ve kararlılığının silahların gücüne galebe çaldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs'ta Adana'da düzenlenecek Gençlik Şöleni'nde on binlerce gençle bir araya geleceklerini belirterek, "Bu şölende gençlerimizin enerjisi ve heyecanından bir kez daha istifade etme imkânı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadyumu'ndaki şölenimize davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporun yanında bilim, sanat, kültür ve teknolojide iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerle her fırsatta bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediye takdiminin ardından gençlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve çeşitli okullardan gençler de katıldı.

20 May 2022 - 22:33 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük miras 2053 vizyonu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük miras 2053 vizyonu
İçişleri'nin Yerli Cihazları Fuarın Gözdesi... mask
İçişleri'nin Yerli Cihazları Fuarın Gözdesi...
Devlet Korumasında Yetişen 1121 Genç Kamuya Atandı! mask
Devlet Korumasında Yetişen 1121 Genç Kamuya Atandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Direniş Ruhumuz 19 Mayıs'ta Yeniden Canlanıyor! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Direniş Ruhumuz 19 Mayıs'ta Yeniden Canlanıyor!
Ankara Seymenleri Şişli'de 16 Mayıs 1919 Coşkusuna Ortak Oldu! mask
Ankara Seymenleri Şişli'de 16 Mayıs 1919 Coşkusuna Ortak Oldu!
3 Büyükşehirde Trenler Ücretsiz Çalışacak! mask
3 Büyükşehirde Trenler Ücretsiz Çalışacak!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL