Ankaralılar "Altınfest" İle Coşuyor! Kıraç, Tuğba Yurt ve İlyas Yalçıntaş Konserleriyle Devam Ediyor! İşte 21-22 Mayıs Ankara Altınfest Konser Etkinlikleri...

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Altınfest” ilk gününde binlerce kişiyi ağırladı Başkent Millet Bahçesi’nde, her yaştan binlerce kişiyi bir araya getiren Altınfest, tüm katılımcıları eğlencenin doruğuna ulaştırdı.

DOPDOLU BİR FESTİVAL

Ankara’ya 19 Mayıs coşkusunu yayan Altınfest’in ilk gününde renkli anlar yaşandı. Spor etkinlikleri, tiyatro, 12D sinema, karaoke, Formula 1 ve Slot car heyecanı Altınfest’te eğlenceyi doruğa ulaştırdı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın katılımı gerçekleştirilen meşaleli fener alayı ise yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

Fener alayına AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ile MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş da katıldı. Yürüyüşe yüzlerce Ankaralı da coşkuyla eşlik etti. Sahne etkinlikleri ise her yaştan katılımcının büyük beğenisini topladı. Sahnede bütün hünerlerini sergileyen Kale’nin Altın Çocukları izleyenlerden tam not aldı.

ÇOCUKLAR DOYA DOYA EĞLENDİ

Festival kapsamında en çok eğlenen ise çocuklar oldu. İlüzyon, Jönklör, Bando, Palyaço, Yüz boyama ve Rodeo gibi etkinliklerle eğlenen çocuklar, alana kurulan oyun gruplarında ise gönüllerince oynama imkanı buldu. Altınfest’e katılan herkes, festivalden yüzü gülerek ayrıldı.

İşte 21-22 Mayıs Ankara Altınfest Konser Etkinlikleri...

“KONSERLERDE BULUŞALIM”

Festival kapsamında 20 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00’de ( Bu Akşam ) İlyas Yalçıntaş,

21 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00’de ise pop müziğin sevilen ismi Tuğba Yurt Ankaralılarla buluşacak.

22 Mayıs Pazar günü ise Ankaralıları bir sürpriz bekliyor. Unutulmaz şarkıları ve değişik yorumuyla, Türk müziğin eşsiz sesi Kıraç, sahnede yerini alacak.

Saat 20:00’de sahne alacak olan Kıraç, hiç unutulmayan eserlerini başkentliler için seslendirecek.

“HERKESİ BEKLİYORUZ...”

19 Mayıs coşkusunun Altındağ’dan başlayarak tüm Ankara’ya yayıldığını söyleyen Başkan Asım Balcı “19-22 Mayıs tarihleri arasında Ankaralılar eğlenceye doyacak, 19 Mayıs coşkusu Altındağ’dan Ankara’ya yayılacak demiştik, öyle de oldu. Festivalin ilk gününde Ankaralılar adeta akın etti. Eğlence maratonumuz devam ediyor. Herkesi bekliyoruz” dedi.