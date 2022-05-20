Mamak'ta Fener Alayı ile 19 Mayıs Coşkusunu Yaşandı...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mamak’ta büyük coşkuyla kutlandı. Fener alayına, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı.
Mamak’ta 19 Mayıs coşkusunun her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu geçtiğini ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Öncelikle bu programın hazırlanmasında emeği geçen belediyemize teşekkür ediyorum. Türk milleti büyük bir millet, Türk Devleti büyük bir devlettir” dedi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün 19 Mayıs. Milli Kurtuluş mücadelemizin başladığı gün. Fener alaylarımızla, kutlamalarımızla hep beraber var olduğumuzu, bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu bir kere daha göstermiş olduk. Bu iradeyle hem dosta güven vereceğiz hem de düşmana korku salacağız. Al bayrağımız gökyüzünde dalgalansın, ezanımız kıyamete kadar yankılansın devletimiz kıyamete kadar var olsun” diye konuştu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.