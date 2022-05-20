20 May 2022 - 09:42- Belediyeler G: 20 May 2022 - 09:43

Mamak'ta Fener Alayı ile 19 Mayıs Coşkusunu Yaşandı...

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Gün boyu çeşitli etkinliklerin yapıldığı Mamak’ta akşam saatlerinde binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi. Sinsin ateşinin çevresinde büyük heyecan ve coşkuyla toplanan vatandaşlar, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileriyle 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.
Mamak'ta Fener Alayı ile 19 Mayıs Coşkusunu Yaşandı... mask
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mamak’ta büyük coşkuyla kutlandı. Fener alayına, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı. 

Mamak’ta 19 Mayıs coşkusunun her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu geçtiğini ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Öncelikle bu programın hazırlanmasında emeği geçen belediyemize teşekkür ediyorum. Türk milleti büyük bir millet, Türk Devleti büyük bir devlettir” dedi.   

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün 19 Mayıs. Milli Kurtuluş mücadelemizin başladığı gün.  Fener alaylarımızla, kutlamalarımızla hep beraber var olduğumuzu, bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu bir kere daha göstermiş olduk. Bu iradeyle hem dosta güven vereceğiz hem de düşmana korku salacağız. Al bayrağımız gökyüzünde dalgalansın, ezanımız kıyamete kadar yankılansın devletimiz kıyamete kadar var olsun” diye konuştu.

20 May 2022 - 09:42 - Belediyeler

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