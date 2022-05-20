Başkent Derbisi! Mamak Basketbol Takımı Yarı Finalde!

Yeşil-Beyazlılarda Marlain Veal 22 sayı, 8 ribaund, 9 asist, Kaan Sarıaslan 18 sayı (3/7 üçlük), 1 ribaund, 2 asist, Melih Kapucu 16 sayı /3/5 üçlük), 4 ribaund, 1 asist, Chance Comanche 11 sayı, 7 ribaund, 3 asist ile maça damga vuran isimler oldu.

İlk yarı farkla bitti

Karşılaşmaya Mamak Belediyesi ilk maçta olduğu gibi yine yüksek tempoyla başladı. Üst üste üçlüklerle başlayan Mamak Belediyesi skoru kısa sürede 12-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda da farkı açmayı sürdüren Yeşil-Beyazlılar çeyreği 26-14 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başlarında Yeşil-Beyazlılar pota altında etkili oyunu ile üstünlüğünü korudu.

Devamında da yabancısı Comanche ile ivme kazanan Yeşil-Beyazlılar, ev sahibinin skoru eritmesine izin vermedi. Özellikle yayın gerisinden bu dakikalarda yüksek yüzde yakalayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ikinci çeyreği 46-35 ile geçti.

Mamak uzunu oyun dışı kaldı Üçüncü çeyreğe Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Comanche ve Veal ile harika bir başlangıç yaptı. Cevap vermekten gecikmeyen ev sahibi, bulduğu kritik sayılarla oyunun içinde kalmayı başardı. Son bölümde yaşanan gerginlik sonrası sportmenlik dışı faul alan Comanche oyun dışı kaldı. Pota altında uzunun kaybeden Yeşil-Beyazlılar bu dakikalarda zorlasan da çeyreği 63-57 önde bitirmeyi başardı.

1 dakika kala maçın kaderi değişti

Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyrek heyecan dolu bir 10 dakika yaşattı. Yeşil-Beyazlılar yayın gerisinden isabet kaydetmeyi sürdürürken, ev sahibi de pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı eritti ve 03.48 dakika kala skoru 73-73 eşitledi.

Son periyotta etkili oyun sergileyen Ormanspor bu çeyrekte ilk defa öne geçmeyi başardı (75-73). Üstünlüğü sürekli el değiştirdiği maçın 39. saniyesinde Yeşil-Beyazlılar Kaan ile potaya giderek çok kritik bir basket kaydetti ve skoru 84-80'e getirdi. Son hücumda da skor üreten yeşil-Beyazlılar sahadan 86-80 ile galip gelerek yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu.