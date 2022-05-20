Sabahları Karnımız Neden Şiş Uyanırız? Nasıl Önlenebilir? Detaylar...

Bu şişkinliğe çözüm bulabilmek için neyin sebep olduğunu öğrenmekte fayda var. Bu sayede de yaşam tarzınızda ve beslenme tarzınızda değişikliklere giderek şişkinliği önleyebilirsiniz.

Her sabah olmamak koşulu ile sabahları şiş bir karın ile uyanmanızın birkaç sebebi olabilir. Bunlardan bazıları;

*Yatmadan hemen önce büyük porsiyon yemek tüketmek,

*Gazlı içecek tüketmek,

*Alkol tüketmek,

*Gaz yapıcı sebzelerden brokoli, lahana ve karnabahar gibi yemekleri yemek,

*Kurubaklagil tüketmek,

*Çok fazla tuzlu besin tüketmek,

*Yemekten hemen sonra uzanmak,

*Süt ve süt ürünleri tüketmek,

*Hazır ve işlenmiş gıda tüketmek,

*Kabızlık,

*Stres.

Yaşam tarzınızda ve beslenme düzeninizde değişikliğe giderek sabahki şişkinliğin önüne geçebilirsiniz. Peki beslenmenizde ve hayatınızda nasıl bir değişiklik yapmalısınız?

*Aşırı tuz tüketiminden sakınılmalı,

*Su alımı arttırılmalı,

*Aşırı şeker tükeminden sakınılmalı,

*Baklagil tüketimi çok geç saatlere bırakılmamalı,

*Düzenli egzersiz yapılmalı,

*Bitki çaylarından papatya, rezene, nane tercih edilmelidir.

Eğer her sabah uyandığınızda karnınız şiş oluyorsa bu bir gün önce yediğiniz besinlere bağlı olmayabilir. Gastrointestinal sistemle ilgili bazı hastalıklar karın şişliğine sebep olmaktadır. Bu sebeple bu konuda uzman bir doktora danışmakta fayda vardır.