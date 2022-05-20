20 May 2022 - 11:01- Magazin G: 20 May 2022 - 11:03

Ferhat Göçer'den Ergene'de 10 Bin Kişilik Konser...

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Ferhat Göçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında on binlerce seveniyle Ergene'de buluştu.
Ferhat Göçer'den Ergene'de 10 Bin Kişilik Konser... mask
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Tekirdağ Ergene'de Vakıflar 19 Mayıs Gençlik Stadı'nın açılışında konser veren Ferhat Göçer, kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte coşkulu bir bayram konserine imza attı.

Ferhat Göçer'in söylediği şarkılarına ve marşlara on binler hep bir ağızdan eşlik ederken, binlerce Türk bayrağının dalgalandığı muhteşem bayram konseri, iki saatten fazla sürdü.

Konser sonrası Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel sahneye çıkarak, Göçer'e forma hediye etti.

20 May 2022 - 11:01 - Magazin

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