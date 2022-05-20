Ferhat Göçer'den Ergene'de 10 Bin Kişilik Konser...

Tekirdağ Ergene'de Vakıflar 19 Mayıs Gençlik Stadı'nın açılışında konser veren Ferhat Göçer, kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte coşkulu bir bayram konserine imza attı.
Ferhat Göçer'in söylediği şarkılarına ve marşlara on binler hep bir ağızdan eşlik ederken, binlerce Türk bayrağının dalgalandığı muhteşem bayram konseri, iki saatten fazla sürdü.
Konser sonrası Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel sahneye çıkarak, Göçer'e forma hediye etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.