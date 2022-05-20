20 May 2022 - 11:07- Magazin G: 20 May 2022 - 11:08

Gençler Athena İle 19 Mayıs Coşkusunu Yaşadı...

ABONE OL Google News Sayfamız

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmitlilerle buluşan ünlü müzik grubu Athena, şarkılarıyla binlerce gence coşkulu bir bayram yaşattı
Gençler Athena İle 19 Mayıs Coşkusunu Yaşadı... mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ünlü müzik grubu Athena İzmit Güneş Sahnesi’nde İzmitlilerle bir araya geldi. Gençlere unutulmaz bir bayram yaşatan Athena grubu hem şarkıları hem de sempatik tavırlarıyla gençlerden büyük alkış topladı.

“BURASI BİR KALEDİR”

Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz kardeşlerin üyesi olduğu Athena “Her Şey Güzel Olacak, Aldırma Gönül, Serseri Mayın, Parçalanıyoruz, Ah Yaşamak Var Ya, Ben böyleyim, Beyoğlu” ve birçok sevilen şarkısını İzmitlilerle birlikte söyledi. Gökhan Özoğuz konser sonunda yaptığı konuşmada “Bu kadar özel bir günde sizlerle beraber olmak mükemmel bir keyifti.

Fatma Hanıma bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burası bir kaledir. Buradan başlar her şey. Çok önemlisiniz. Hepinizi kucaklıyoruz” dedi.

20 May 2022 - 11:07 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İranlı tasarımcıdan Türkiye'de ilk defile! mask
İranlı tasarımcıdan Türkiye'de ilk defile!
Haktan: "Bu Şarkıyı Emniyet Müdürü Yazdı, Polis Memuru Besteledi"! mask
Haktan: "Bu Şarkıyı Emniyet Müdürü Yazdı, Polis Memuru Besteledi"!
Ünlü Şef Hazer Amani Bu Kez Alerjik Çocuklar İçin Mutfağa Girdi! mask
Ünlü Şef Hazer Amani Bu Kez Alerjik Çocuklar İçin Mutfağa Girdi!
Afyon'da Oğuzhan Koç Rüzgarı! mask
Afyon'da Oğuzhan Koç Rüzgarı!
Üç Kuruş Dizisinden Yürek Acıtan Veda! Bahar Son Noktayı Koydu... mask
Üç Kuruş Dizisinden Yürek Acıtan Veda! Bahar Son Noktayı Koydu...
Aleyna Tilki; İtinayla Kapak Yapılır! mask
Aleyna Tilki; İtinayla Kapak Yapılır!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL