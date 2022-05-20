Gençler Athena İle 19 Mayıs Coşkusunu Yaşadı...

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ünlü müzik grubu Athena İzmit Güneş Sahnesi’nde İzmitlilerle bir araya geldi. Gençlere unutulmaz bir bayram yaşatan Athena grubu hem şarkıları hem de sempatik tavırlarıyla gençlerden büyük alkış topladı.

“BURASI BİR KALEDİR”

Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz kardeşlerin üyesi olduğu Athena “Her Şey Güzel Olacak, Aldırma Gönül, Serseri Mayın, Parçalanıyoruz, Ah Yaşamak Var Ya, Ben böyleyim, Beyoğlu” ve birçok sevilen şarkısını İzmitlilerle birlikte söyledi. Gökhan Özoğuz konser sonunda yaptığı konuşmada “Bu kadar özel bir günde sizlerle beraber olmak mükemmel bir keyifti.

Fatma Hanıma bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burası bir kaledir. Buradan başlar her şey. Çok önemlisiniz. Hepinizi kucaklıyoruz” dedi.