20 May 2022 - 22:33- Belediyeler

Sincanlı Gençler Bayramı Veli erdem Karakülah Konseri ve Seymen Gösterisiyle Coşkuyla kutladı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Kent Meydanında 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Sincan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı kapsamında etkinlikler düzenledi. Gündüz okullarda kutlanan bayram akşam saatlerinde gençlik konseri ile devam etti.
Sincanlı Gençler Bayramı Veli erdem Karakülah Konseri ve Seymen Gösterisiyle Coşkuyla kutladı... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı’nı etkinliklerle kutladı. Seymen gösterisi ardından Veli Erdem Karakülah konseri ile Sincanlı gençler gönüllerince eğlendi. 

Seymen gösterisi ile başlayan konserde gençler Veli Erdem Karakülah şarkıları ile eğlendi. Sincanlı gençlerin coşkusu Kent Meydanından yankılandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da gençleri yalnız bırakmadı. Okul kutlamalarına katılan Başkan Ercan daha sonra Veli Erdem Karakülah konserine katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu.

Konserden önce gençlere seslenen Murat Ercan, “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün bir gençlik şöleni şeklinde eğlenip coşacağız. Hep birlikte hareketli bir ambiyansta ısınacağız inşallah” dedi. Sevilen sanatçı Veli Erdem Karakülah da Başkan Ercan’a teşekkür etti.

20 May 2022 - 22:33 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Klasik araçlardan 19 Mayıs konvoyu! mask
Ankara'da Klasik araçlardan 19 Mayıs konvoyu!
Sincanlı Gençler Bayramı Veli erdem Karakülah Konseri ve Seymen Gösterisiyle Coşkuyla kutladı... mask
Sincanlı Gençler Bayramı Veli erdem Karakülah Konseri ve Seymen Gösterisiyle Coşkuyla kutladı...
Ankara Büyükşehirden Başkent'e Yeni Spor Tesisi :Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu... mask
Ankara Büyükşehirden Başkent'e Yeni Spor Tesisi :Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu...
Ankara Keçiören 23 Nisan Ortaokulu Yeni Spor Salonuna Kavuştu... mask
Ankara Keçiören 23 Nisan Ortaokulu Yeni Spor Salonuna Kavuştu...
Mamak'ta Anasınıfı Öğrencilerine Tohum Eğitimi... mask
Mamak'ta Anasınıfı Öğrencilerine Tohum Eğitimi...
Kahramankazan'lı Çiftçiler Uygulamadan Memnun... mask
Kahramankazan'lı Çiftçiler Uygulamadan Memnun...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL