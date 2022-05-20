Sincanlı Gençler Bayramı Veli erdem Karakülah Konseri ve Seymen Gösterisiyle Coşkuyla kutladı...

Sincan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı’nı etkinliklerle kutladı. Seymen gösterisi ardından Veli Erdem Karakülah konseri ile Sincanlı gençler gönüllerince eğlendi.

Seymen gösterisi ile başlayan konserde gençler Veli Erdem Karakülah şarkıları ile eğlendi. Sincanlı gençlerin coşkusu Kent Meydanından yankılandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da gençleri yalnız bırakmadı. Okul kutlamalarına katılan Başkan Ercan daha sonra Veli Erdem Karakülah konserine katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu.

Konserden önce gençlere seslenen Murat Ercan, “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün bir gençlik şöleni şeklinde eğlenip coşacağız. Hep birlikte hareketli bir ambiyansta ısınacağız inşallah” dedi. Sevilen sanatçı Veli Erdem Karakülah da Başkan Ercan’a teşekkür etti.