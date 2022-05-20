İklim Temalı ‘‘Objektifte Pursaklar Var’’ Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu...

Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile lise öğrencilerine yönelik İklim temalı ‘‘Objektifte Pursaklar Var’’ fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilerin fotoğrafı sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.
9,10,11,12.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Pursaklar’ın ruhunu en iyi yansıtacak olan “İklim” temalı ödüllü fotoğraf yarışması sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara hediye çeklerini Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız tarafından ödülleri takdim etti.
‘‘Fotoğrafların her biri ilçemize yaraşır güzellikteydi’’
İlçemizin genç fotoğraf sanatçılarının çekmiş oldukları fotoğrafları tek tek inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediğimiz Objektifte Pursaklar İklim Temalı Fotoğraf Yarışması’na katılan lise öğrencilerimizin ilçemizin duru güzelliğini yansıtan fotoğraf sergisini İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile birlikte gezdik. Fotoğrafların her biri ilçemize yaraşır güzellikteydi. Dereceye giren gençlere ödüllerini verdik. Hepsini ayrı ayrı tebrik ederim’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.