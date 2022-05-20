Yaza Girerken ‘Klima Hastalığı’na Dikkat! Klima Hastalığı Olarak Bilinen Lejyonella Hastalığı Nedir? Nasıl Önlenir?

Isınan havalar ile çalışmaya başlayan klimalar, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. ‘Klima hastalığı’ olarak bilinen lejyoner hastalığının önüne geçilmesi için klima sistemlerine dikkat çeken Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Teknik Hizmetler Direktörü Murat Özberk, “Lejyonella hastalığından korunmak için sıhhi tesisat, klima tesisatı gibi sistemlerde gerekli bakım ve dezenfekte işlemi uygulanarak bakterinin üreyebileceği ortam engellenmeli. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte özellikle klima bakımları ihmal edilmemeli” açıklamasında bulundu.

Bu rahatsızlığın büyük ölçüde binalardaki hava içerisindeki küçük su damlacıkları solunması aracılığıyla bulaştığına dikkat çeken Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Teknik Hizmetler Direktörü Murat Özberk, “Bu hastalığa karşı en etkili önlem, periyodik olarak belirlenen zamanlarda sistemi çok yüksek sıcaklıktaki su ile temizleme yani yıkamadır.

Bunun yanı sıra klorlama, ozonlama ve yoğun ultraviyole ışığı kullanılmalıdır. İşletmelerde Lejyonella’dan arındırma programları uygulanmalıdır. Özellikle iş yerleri, fabrikalar, okullar ve AVM’ler gibi gibi kalabalık ortamlarda mutlaka düzenli olarak klima bakımının yapılması büyük önem taşır. Sodexo olarak hizmet verdiğimiz tüm iş ortaklarımıza düzenli olarak bu bakımları gerçekleştiriyor, gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.

Klimalar nasıl temizlenmeli?

• Minimum 6 ayda bir klima iç ve dış üniteleri, kir ve tozlardan arındırılması için malzemeye zarar vermeyen bir kimyasal ile temizlenmelidir.

• Daha önceden uzun süreli durdurulmuş soğutma kulesi yeniden çalıştırılırken önce detaylı bir temizlik yapılmalıdır. Su doldurulan sistem bakteri öldürücü ile ön temizlikle arındırılmalıdır. Fanlar, bu adımların ardından çalıştırılmalıdır.

• Kullanımda olan soğutma kuleleri, yılda en az iki kez kimyasal ve mekanik temizliğe tabi tutularak tortu ve sediment sistemden uzaklaştırılmalıdır. Soğutma kuleleri sistemi temiz tutulmalı ve iyi bakım yapılmalıdır. Gözle muayene ederek; kir, organik madde, birikinti veya çökelti olmamasına dikkat edilmelidir.

• Damla tutucular belirli aralıklarda temizlenmeli ve eskiyenler değiştirilmelidir.