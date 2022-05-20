20 May 2022 - 12:40- Gündem G: 20 May 2022 - 12:41

İçişleri'nin Yerli Cihazları Fuarın Gözdesi...

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ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda İçişleri Bakanlığı stant açtı. İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik, nüfus, uyuşturucuyla ve kadına şiddetle mücadele başta olmak üzere çok sayıda alanda hayata geçirdiği dijital uygulamalar ve kullandığı yerli cihazlar, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı.

İçişleri'nin Yerli Cihazları Fuarın Gözdesi... mask
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre, fuarda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşüm sürecindeki yeni adımları anlatıldığı kaydedildi.

Fuarda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yerli üretim insansız su altı aracı ile Jandarma Genel Komutanlığının helikopter simülasyonu da büyük ilgi gördü. Fuarda ayrıca yüz tanıma sisteminin yanı sıra lazer silahlı bomba imha dronu Eren, bomba imha robotu Ertuğrul'un da aralarında yer aldığı yeni ekipmanlar tanıtıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının dedektör köpekleri "Maşa" ve "Badem"in gösterileri de ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

20 May 2022 - 12:40 - Gündem

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