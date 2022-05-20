Çocuklar Diş Hekiminden Neden Korkar? Korku Nasıl Engellenir? Ne Yapmalı Ne Yapmamalıyız?

Diş hekimi korkusunun büyük bir kısmı bu hikayelere dayanmaktadır. Kafamızda oluşturduğumuz ön yargılar bizi o koltuktan uzak tutar ve en zor tedavilere hatta dişimizi kaybedene kadar hekime gitmemize engel olur.

Ne Yapılmalı?

• Çocuklarımız dişleri sürmesiyle ortalama 1 yaş civarı diş hekimi ile tanışmalıdır.• Çocuklarımızın diş hekimi seçiminde kendi hekimlerimizin dışında bu konuda eğitim almış çocuk diş hekimleri tercih edilmelidir.

• Bir gün önceden diş hekimine gidileceği vurgulanmalıdır.

• Diş hekimi ziyaretlerini anlatan yaşına uygun kitaplar okuyabilirsiniz.

• Randevu saati ayarlanırken yaşına uygun rol model olabilecek çocuklarla tanışabileceği bir saat tercih edilebilir.

• Randevu saati iyice uykusunu aldığı günün erken saatleri tercih edilebilir. Böylece günün yorgunluğu veya yemek saati gibi etkenler ortadan kaldırılmış olur.

Ne yapmamalıyız?

• Diş hekimi kontrolü için çocuklarımız diş ağrısı çekmesi beklenmemelidir.

• Diş hekimi öncesinde konuyla ilgili kötü anılar, deneyimlerden bahsedilmemelidir.

• Çocuklar için dürüstlük çok önemlidir. Hekimin ne yapacağı veya yapmayacağı ile ilgili kesin yargılarla konuşmalar yapılmamalıdır

• Çocukların diş hekiminde nasıl davranması gerektiği ile ilgili komutlar verilmemelidir.

Çocukların kendi iletişimini kurmasına izin vermek ve uygulanması gereken tüm tedavileri hekimden dinlemesi hem güven kazanmasını sağlayacak hem de korku duymasına engel olacaktır. Çocukluk döneminde diş hekimi ile kurulan iyi iletişim ve düzenli kontroller hayat boyu sağlıklı dişlere sahip olmayı sağlayacaktır.