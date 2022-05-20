20 May 2022 - 13:56- Belediyeler G: 20 May 2022 - 13:57

Mamak'ta Anasınıfı Öğrencilerine Tohum Eğitimi...

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Kırsal Hizmetler Müdürlüğü seralarında öğrencilere ata tohumu ve hibrit tohum hakkında bilgi verildi. Tohumlar tanıtılıp arasındaki farklar anlatıldı ve öğrencilerin her birine ata tohumu ekimi yaptırıldı. Öğrenciler ata tohumlarını tek tek toprakla buluşturdu.
Mamak'ta Anasınıfı Öğrencilerine Tohum Eğitimi... mask
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Yükselen Koleji Anasınıfı öğrencileri Mamak Belediyesi tarafından oluşturulan Ekolojik Köyü ziyaret etti. Ata tohumu fideleri hakkında da bilgi alan öğrenciler saksılara fideler dikerek bitkinin büyüme aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. 

Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz arıcılık konusu öğrencilere teknik personellerimizce anlatılarak arılara nasıl yaklaşmaları gerektiği ve anatomisi hakkında bilgi verildi. 

Mamak yeşiliyle daha güzel

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Mamak’ta yeşili korumak, yeşilin her tonunu Mamak’ta görmek için çalışıyoruz. Ata tohumu üretimimizle, meyve sebze bahçelerimizle Mamaklıların her zaman hizmetindeyiz” dedi.

 

20 May 2022 - 13:56 - Belediyeler

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