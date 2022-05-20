Mamak'ta Anasınıfı Öğrencilerine Tohum Eğitimi...

Yükselen Koleji Anasınıfı öğrencileri Mamak Belediyesi tarafından oluşturulan Ekolojik Köyü ziyaret etti. Ata tohumu fideleri hakkında da bilgi alan öğrenciler saksılara fideler dikerek bitkinin büyüme aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.
Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz arıcılık konusu öğrencilere teknik personellerimizce anlatılarak arılara nasıl yaklaşmaları gerektiği ve anatomisi hakkında bilgi verildi.
Mamak yeşiliyle daha güzel
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Mamak’ta yeşili korumak, yeşilin her tonunu Mamak’ta görmek için çalışıyoruz. Ata tohumu üretimimizle, meyve sebze bahçelerimizle Mamaklıların her zaman hizmetindeyiz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.