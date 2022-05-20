Mamak'ta Anasınıfı Öğrencilerine Tohum Eğitimi...

Yükselen Koleji Anasınıfı öğrencileri Mamak Belediyesi tarafından oluşturulan Ekolojik Köyü ziyaret etti. Ata tohumu fideleri hakkında da bilgi alan öğrenciler saksılara fideler dikerek bitkinin büyüme aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz arıcılık konusu öğrencilere teknik personellerimizce anlatılarak arılara nasıl yaklaşmaları gerektiği ve anatomisi hakkında bilgi verildi.

Mamak yeşiliyle daha güzel

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Mamak’ta yeşili korumak, yeşilin her tonunu Mamak’ta görmek için çalışıyoruz. Ata tohumu üretimimizle, meyve sebze bahçelerimizle Mamaklıların her zaman hizmetindeyiz” dedi.