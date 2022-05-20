Kahramankazan'lı Çiftçiler Uygulamadan Memnun...

Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede yaptığı desteklemelerle çiftçi ve üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

2019’dan bu yana 3 milyon 800 bin sebze fidesini çiftçilerle buluşturan belediye, bu yıl da 1 milyon 200 bin sebze fidesini daha yüzde 50 hibe oranıyla çiftçilere dağıttı. Belediyle böylece çiftçi ve üreticilere toplamda 5 milyon domates, biber, salatalık ve patlıcan fidesi desteği vermiş oldu.

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik 2019’da başlattığı sebze fidesi desteği uygulamasını bu yıl da sürdürdü. Geçtiğimiz 3 yılda 3 milyon 800 bin sebze fidesini fidesini çiftçilerle buluşturan belediye, bu yıl da çiftçi ve üreticiye yüzde 50 hibe oranıyla 1 milyon 200 bin sebze fidesi dağıttı.

Yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 4 ayrı noktada düzenlenen fide dağıtımları törenle gerçekleştirildi. Bu kapsamda Salı Pazarı, Kahramankazan Belediyesi Bocce Tesisleri, Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde dağıtımlar yapıldı. Cumartesi günü de (yarın) domatesiyle ünlü Güvenç Mahallesi’nde fide dağıtımı yapılacak.

Kahramankazan Belediyesi’ne fide desteğinden yararlanmak isteyen 600 çiftçi ve üretici başvurdu. Müracaat eden çiftçilere bu kapsamda 1 milyon 200 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtıldı. Fidelerini alan çiftçiler bu fideleri tarla, bahçe ve seralarında toprakla buluşturdu. Kahramankazan Belediyesi böylece 2019’dan bu yana çiftçi ve üreticilere 5 milyon sebze fidesi dağıtmış oldu.

“Siz yeter ki üretin, her zaman yanınızdayız”

Salı Pazarı’nda düzenlenen fide dağıtım törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, belediye meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada, belediye olarak ilçelerindeki çiftçi ve üreticileri her zaman desteklediklerini ve tarımsal kalkınmaya önemli destekler verdiklerini ifade ederek, son olarak çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği çekirdeği desteğinde bulunduklarını söyledi.

2019, 2020 ve 2021’de çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla 3 milyon 800 bin sebze fidesi desteği verdiklerini anımsatan Oğuz, yine bu yıl da çiftçilere 1 milyon 200 bin sebze fidesi daha dağıttıklarını kaydetti. Oğuz böylece, 2019’dan bu yana çiftçilere 5 milyon sebze fidesi desteğinde bulunduklarını söyledi.

Oğuz ayrıca, başlattıkları Ata Tohumu projesi kapsamında belediyenin termal serasında yetiştirdikleri 500 bin domates fidesini de önümüzdeki günlerde çiftçilere ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyledi. Oğuz, belediyelerinin geçtiğimiz yaz döneminde kuraklıktan etkilenen çiftçilere 500’er TL’lik mazot desteğinde bulunduklarını söyledi.

Kahramankazan Belediyesi’nin her zaman çiftçi ve yetiştiricilerin yanında olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğinin altını çizen Oğuz, “Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin. Her zaman yanınızdayız. Siz yeter ki üretin, belediyemizin tüm imkânlarını sizler için seferber etmeye hazırız” dedi.

Milletvekili İşler de, Kahramankazan Belediyesi’nin tarımsal kalkınmaya yönelik başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Başkan Oğuz’u bu çalışmalarından dolayı tebrik etti. Çiftçiler uygulamadan memnun

Ziraat Odası Başkanı Öztürk ise Başkan Oğuz’un her zaman çiftçi ve üreticinin yanında olduğunu ve kendisine önerdikleri projelere her zaman destek verdiğini ifade etti. Öztürk, ilçedeki çiftçi ve üreticiler adına Başkan Oğuz’a teşekkür etti.

Fidelerine kavuşan çiftçiler de, 2019’dan bu yana süren fide desteği uygulamasından oldukça memnun olduklarını belirterek, “Üretim maliyetlerimizi fide alanında önemli ölçüde azaltan bu uygulama çok güzel. Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.