20 May 2022 - 22:31- Spor G: 20 May 2022 - 22:32

Tokat atan antrenör Disiplin'e sevk edildi!

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Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Taekwondo İl Seçmeleri'nde elenen sporcusuna tokat atan antrenör O.B. ile ilgili Türkiye Taekwondo Federasyonu'ndan yazılı açıklama geldi.
Tokat atan antrenör Disiplin'e sevk edildi! mask
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ANKARA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı gün bir salonda Türkiye Gençler Taekwondo İl Seçmelerine katılan kız sporcu, rakibine yenilip elenmiş ve antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik edip elenen sporcusuna tokat atmıştı.

Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etmişti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşarken gündeme gelen olay başta taekwondo camiası başta olmak üzere toplumun her kesiminin tepkisini çektiğinin altı çizildi. Söz konusu antrenör, tedbirli olarak Federasyon Disiplin Kurulu’na sevk edildiği duyuruldu.

Söz konusu antrenörün hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar taekwondo ile ilgili bir görevde bulunmayacağı bildirildi.

20 May 2022 - 22:31 - Spor

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