"Leyla Hanım’ filmi Nerede Çekildi, Konusu Nedir? İşte Leyla Hanım Filminin Oyuncuları! Özge Borak, Devrim Nas ve Bekir Aksoy...

Tarihi filmde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve maNga’nın solisti Ferman Akgül gibi değerli birçok sanatçı filmin oyuncu kadrosunda yer aldı. Film, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivaline davet edilirken projenin müzikleri usta sanatçı Demir Demirkan tarafından yapıldı. Leyla Hanım filmi ile ilgili başrol oyuncularından Özge Borak, Devrim Nas ve Bekir Aksoy düşüncelerini paylaştı.

“ÇOK MUTLUYUM”

Özge Borak: ‘’Leyla Atakan’ı canlandırmak çok güzel bir duygu. İnsanların yakın tarihimizi izleyecek olması ayrıca çok sevindirici bir durum. Türkiye ve dünyada kadın olmak zor, siyaset yapmak zaten zor, kadın siyasetçi olarak hareket etmek bence hepsinden çok daha zor. Bu zorluklarla baş ederek bir şeyleri elde etmiş değerli bir kadının hayatını canlandırıyor olmaktan çok mutluyum.’’

“İZMİT’İN YERİ AYRI”

Devrim Nas: ‘’İzmit Belediyesi’nin böylesine değerli bir filme destek olması projenin başından beri çok önemli. Kişisel olarak da İzmit benim için çok ayrı bir öneme sahiptir. Çocukluğumdan bu yana akrabalarımdan dolayı ziyaret ettiğim bir kent burası. Çocukluğumu burada tekrar yaşıyormuşum gibi hissettim. Kadının dünyada ve siyasetteki yerinin altını çizdiği için böyle bir projede olduğum için çok şanslıyım.’’

“ÇOK EVRENSEL BİR ÖNEME SAHİP”

Bekir Aksoy: ‘’Salt bir kadın hikayesi olmaktan çıktı artık bu film. Yerel bir hikaye gibi görünse de çok evrensel bir öneme sahip. Leyla Hanım başlığı altında bütün kadınlarımız için çok büyük bir örnek teşkil edecek bu proje. Böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyuyorum.’’

ÖZEL GÖSTERİM YAPILACAK

Senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, idari yapımcılığını Koral Altın’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin ve yapımcılığını İzmit Belediyesi’nin üstlendiği Leyla Hanım filminin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önderliğinde organize edilecek özel bir gösterim ile izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

HEYECANLI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanan dökü-drama türünde film için heyecanlı bekleyiş sürüyor.