Ankara'da Klasik araçlardan 19 Mayıs konvoyu!

ANKARA İGFA- Tören alanına Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi adına çelenk konulmasının ardından, Gölbaşı Belediye Spor’un Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu’nda yaptığı gösteriler ve Tunafen Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği bayrak yarışı ile devam eden program keyifli anlara sahne oldu. Ödül töreni ve müzik dinletisi sonrası Başkanın önderliğinde Klasik Araçlar ile Atatürk Sahil Parkı’ndan başlayan ve Sahil Park’ta biten Gölbaşı turu vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

19 Mayıs coşkusunu bu sene de vatandaşlara en renkli hali ile yaşatan Gölbaşı Belediyesi, 35 klasik araçtan oluşan konvoy ile Gölbaşı’nda geçmişin izlerini yaşattı. İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü’nün Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlediği çeşitli etkinliklerle Gençlik Bayramı’na yakışır bir tablo çizen Gölbaşı Belediyesi halkın takdirini topladı.103. Yıla yakışır bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelemizin 103. Yılında Türk gençleri olarak bu ölümsüz günü onurlandırmak için elimizden geleni yaptık. Gösteriyle ve emekleriyle bugüne anlam katan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun…” dedi.