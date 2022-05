Badr, denize indirildi!

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’in de katıldığı Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr'ın Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme töreninde konuştu. Törene Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amjad Khan Niyazi de katıldı.

Törendeki konuşmasına dost ve kardeş Pakistan'ı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bakan Akar, "Bugün, Pakistan Silahlı Kuvvetleri için gerçekleştirilen MİLGEM korvet projesinin önemli bir aşamasına daha geldik." diye konuştu.

Proje kapsamındaki gemilerin Pakistan'ın savunmasında hayati görevler üstleneceğine, Pakistan Silahlı Kuvvetlerine faydalı olacağına, bölgede ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunacağına ilişkin düşüncesini paylaşan Bakan Akar, "25 Ekim 2020'de Karaçi Tersanesinde gerçekleştirilen MİLGEM korvet PNS Badr'ın kızağa konma törenine katılmaktan onur duydum. Şimdi, bu geminin denize indirilme törenine katılmak benim için bir zevk." açıklamasında bulundu.

Korvetlerin sahip olduğu özelliklere vurgu yapan Bakan Akar, "MİLGEM Sınıfı Korvetler, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin teknolojik olarak en gelişmiş su üstü platformlarından biri olacak. Satıhtan satha ve satıhtan havaya füzeler, denizaltılara karşı silahlar, gelişmiş komuta kontrol sistemi de dâhil olmak üzere son teknoloji ürünü silahlar ve modern sensörlerle donatılmış olan bu gemiler Pakistan Deniz Kuvvetlerinin yeteneklerine önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri için Türkiye'de inşa edilen sınıfının ilk gemisi PNS Babur'un, 15 Ağustos 2021'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi'nin de katıldığı törenle denize indirildiğini anımsatan Bakan Akar, PNS Babur'un 2023'te, sınıfının ikinci gemisi PNS Badr'ın 2024 yılında hizmete alınmasının planlandığını belirtti.

Bu yıl içinde İstanbul'da denize indirilecek PNS Khaibar'ın 2024'te Pakistan donanmasına teslim edileceğini dile getiren Bakan Akar, Karaçi'de inşa edilecek olan dördüncü geminin 2025'te hizmete gireceğini söyledi.

Söz konusu projelerin hayata geçirilmesinde zamanın önemine dikkati çeken Bakan Akar, "Böylesine büyük bir projenin, küresel Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 'en düşük maliyet', 'en yüksek kalite' ve 'en kısa süre' ilkelerine göre zamanında gerçekleştirilmesi; ortak proje yönetim kabiliyetimizi, iş disiplinimizi ve kararlılığımızı göstermesi açısından da önemlidir. Teknolojik bağımsızlığın öneminin her geçen gün arttığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu bağımsızlık sayesinde millî savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızı gerçekten karşılayabiliyor ve uluslararası sorumluluklarımızı yerine getirebiliyoruz. Türkiye savunma sanayisinde önemli adımlar attı. Yerli üretimin payı şu anda yüzde 80'i aşmış durumdadır. Yerli ve millî imkânlarla üretilen silah ve teçhizatın çoğu muharebe koşullarında kendini ispatlamıştır. Türk savunma sanayi şirketleri artık uluslararası savunma firmalarının en büyükleri arasında yer almaktadır. Savunma sanayisinde, hâlihazırda öncülük ettiğimiz ve üretimde bulunduğumuz seviyenin de üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu kapsamda MİLGEM projeleri hızla gelişmekte ve tüm bunlar teknolojik bağımsızlığın bir işaretini teşkil etmektedir."

PAKİSTAN BİZİM İKİNCİ EVİMİZ

Bu projede gemilerin inşa ve montajının yerel kurum, kuruluş ve firmaların katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Bakan Akar, "Hem ülkelerimizin güvenliği hem de teknolojik bağımsızlığı açısından kritik öneme sahip bu tür projelerin sayısını artırmaya devam edeceğimize inanıyorum." dedi.

Pakistan'ın, Türk halkının kalbinde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişki, diğer ülkeler arasındaki normal ilişkilerden farklı olarak kendine özgü bir yapıya sahiptir. Türkiye ile Pakistan arasında var olan tarihî, köklü dostluk ve kardeşlik sayesinde her alanda yakın iş birliği içinde hareket etmeye devam ediyoruz. Millî Mücadelemizde Pakistanlı kardeşlerimizin verdiği desteği asla unutmayacağız. Kederli zamanlarda olduğu gibi kıvançta da her zaman bir arada olacağız" diye konuştu.