Başkent'te Muhtarlar 'Afet Farkındalık Eğitimi'ne Başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim atağına geçti. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen “Mahalle Bazlı ve Apartman Görevlileri Afet Farkındalık Eğitimi”nin tamamlanmasının ardından şimdi de muhtarlara yönelik afet farkındalık ve ilk yardım eğitimleri başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

GÜRLER: “GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAĞIMIZ BİR EĞİTİM PROGRAMI SÜRDÜRÜYORUZ”

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda düzenlenen eğitim programına katılan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler toplum çapında farkındalık oluşturarak vatandaşları afetlere hazır hâle getirmek istediklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladığımız günden bugüne toplumun farklı sosyal katmanlarına afet farkındalık eğitimleri veriyoruz. Daha önceki eğitimlerimiz hatırlarsınız apartman görevlileri, kent konseyleri ve üniversite öğrencilerine yönelikti. Şimdi de yeni bir hedef kitleyle beraberiz.

Çok yaygın bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanında duyarlılık yaratacak özellikle Başkent’te Ankara'nın merkezinde muhtarlarımızla başlayan aynı zamanda geniş duyarlılık yaratacağımız geniş kitlelere ulaşacağımız bir eğitim programını sürdürüyoruz. Buradaki eğitimlerimiz aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile yaptığımız görüşmelerle içeriği zenginleştirilmiş yeni kapsamlar eklemiş biçimde.

Bu programlarımızla yalnızca afetlere ilişkin duyarlılık değil daha geniş kapsamda ekoloji duyarlılıkları, iklim bilinci, doğa sevgisi gibi çok geniş kapsamlı nitelikli bir eğitim programını da sürdüreceğiz. Ankara'nın dört bir yanındaki muhtarlıklarımıza ve onlar sayesinde de köydeki farklı sosyal katmanlara ulaşmak istiyoruz.”

Afet farkındalık eğitim programına katılan Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yılmaz da, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığının düzenlemiş olduğu afet farkındalık ve ilk yardım eğitimlerinden muhtarlarımızı yararlandırmak istedik. Başkent Muhtarlar Federasyonu ve diğer muhtarlar dernek başkanlarımızla bu konuyu paylaştık. Muhtarın bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlamak için böyle bir eğitim planladık koordine sağlayarak.”