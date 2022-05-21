Ankara Altınfest’te İlyas Yalçıntaş Rüzgarı Esti! Festival 21 Mayıs Tuğba Yurt ve 22 Mayıs Kıraç'la Devam Edecek...

Başkent Millet Bahçesi'nde, 4 gün sürecek olan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri on binlerce Ankaralıyı bir araya getirdi. Gündüz alanda birbirinden eğlenceli etkinliklere katılan ziyaretçiler, akşam ise İlyas Yalçıntaş konseri ile coştu. Sevilen sanatçı, şarkılarını on binlerce kişi ile birlikte söyledi.

DOPDOLU FESTİVAL

Festivalin ikinci gününde Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim gören genç sporcuların judo ve tekvando gösterileri, sahne etkinlikleri, okçuluk yarışmaları, etnospor faaliyetleri, deneyim alanları ile ritim şovları, Ankaralıların büyük beğenisini topladı.

Ankaralılar adeta Başkent Millet Bahçesi’ne akın etti. Ziyaretçiler, slot car, sahne gösterileri, spor gösterileri, sanat atölyeleri, Formula-1 simülasyonu ve karaoke etkinlikleriyle keyif dolu anlar yaşadı.

İLK KONSER KONUĞU İLYAS YALÇINTAŞ

Üç gün üst üste ünlü isimlerin sahne alacağı konser programının startını ise İlyas Yalçıntaş verdi. Binlerce Ankaralı, İlyas Yalçıntaş'ın sevilen şarkıları eşliğinde festival coşkusunu yaşadı. Yalçıntaş şarkılarını, on binlerce kişi ile birlikte söyledi.

AltınFest'te konser programı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Tuğba Yurt ve 22 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Kıraç'la devam edecek.