ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MSB'den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: Hudutlarda mücadelemiz sürüyor... Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı. Suriye hududunda ise ülkemize girmeye çalışırken yakalanan 1 kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
21 May 2022 - 11:48- Gündem Güncelleme: 21 May 2022 - 11:49
Hudutlarda Mücadele Tam Gaz Devam Ediyor...
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a geçmeye çalışan 14’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişinin yakalandığını söyledi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.