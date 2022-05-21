21 May 2022 - 11:48- Gündem G: 21 May 2022 - 11:49

Hudutlarda Mücadele Tam Gaz Devam Ediyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a geçmeye çalışan 14’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişinin yakalandığını söyledi.

Hudutlarda Mücadele Tam Gaz Devam Ediyor... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MSB'den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: Hudutlarda mücadelemiz sürüyor... Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı. Suriye hududunda ise ülkemize girmeye çalışırken yakalanan 1 kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

21 May 2022 - 11:48 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Badr, denize indirildi! mask
Badr, denize indirildi!
İçişleri'nin Yerli Cihazları Fuarın Gözdesi... mask
İçişleri'nin Yerli Cihazları Fuarın Gözdesi...
Deneyap Teknoloji Atölyeleri 81 İlde Öğrencilerini Bekliyor! mask
Deneyap Teknoloji Atölyeleri 81 İlde Öğrencilerini Bekliyor!
Tarım ÜFE verileri açıklandı! mask
Tarım ÜFE verileri açıklandı!
Sürücülerden 'Hız Limiti' Artırımına Destek! mask
Sürücülerden 'Hız Limiti' Artırımına Destek!
Ankara'da Çiçekçiler Günü kutlandı... mask
Ankara'da Çiçekçiler Günü kutlandı...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL