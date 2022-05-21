Hudutlarda Mücadele Tam Gaz Devam Ediyor...

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MSB'den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: Hudutlarda mücadelemiz sürüyor... Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 14'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı. Suriye hududunda ise ülkemize girmeye çalışırken yakalanan 1 kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."