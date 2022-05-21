21 May 2022 - 17:26- Spor

Yücesan Nürburgring’te 24 Saat Yarışacak!

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138 otomobil ve 552 sporcunun katılacağı organizasyonda ekipler, 26 km.lik pistte 24 saat boyunca aralıksız mücadele edecekler. BMW M4 GT4 ile SP 10 kategorisinde piste çıkacak olan Yücesan’a, Belçika’da yaşayan Türk sporcular Recep Sarı ve Hakan Sarı eşlik edecek.
Yücesan Nürburgring’te 24 Saat Yarışacak! mask
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Milli otomobil sporcusu Ersin Yücesan, 28-29 Mayıs tarihlerinde Almanya Nürburgring’te bu yıl 50. kez düzenlenecek olan geleneksel ADAC 24 Saat yarışına hazırlanıyor.

Zorlu yarışta ayrıca milli sporcu Ayhancan Güven Cup 992 kategorisinde, geçtiğimiz yıl SP8T kategorisinde zafere ulaşmayı başaran Mustafa Mehmet Kaya Cup 2 kategorisinde, Emir Aşarı da SP 3T kategorisinde mücadele edecek.

21 May 2022 - 17:26 - Spor

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