Yücesan Nürburgring’te 24 Saat Yarışacak!

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Milli otomobil sporcusu Ersin Yücesan, 28-29 Mayıs tarihlerinde Almanya Nürburgring’te bu yıl 50. kez düzenlenecek olan geleneksel ADAC 24 Saat yarışına hazırlanıyor.

Zorlu yarışta ayrıca milli sporcu Ayhancan Güven Cup 992 kategorisinde, geçtiğimiz yıl SP8T kategorisinde zafere ulaşmayı başaran Mustafa Mehmet Kaya Cup 2 kategorisinde, Emir Aşarı da SP 3T kategorisinde mücadele edecek.