Yücesan Nürburgring’te 24 Saat Yarışacak!

Milli otomobil sporcusu Ersin Yücesan, 28-29 Mayıs tarihlerinde Almanya Nürburgring’te bu yıl 50. kez düzenlenecek olan geleneksel ADAC 24 Saat yarışına hazırlanıyor.
Zorlu yarışta ayrıca milli sporcu Ayhancan Güven Cup 992 kategorisinde, geçtiğimiz yıl SP8T kategorisinde zafere ulaşmayı başaran Mustafa Mehmet Kaya Cup 2 kategorisinde, Emir Aşarı da SP 3T kategorisinde mücadele edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.