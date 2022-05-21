GameX'te Aleyna Tilki Binlerce Oyun Tutkununu Şarkılarıyla Coşturdu...

Bu yıl 16’ncı kez düzenlenenen Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 2022’nin, hafta sonundaki sürprizi Aleyna Tilki oldu. Genç yıldız, dijital oyun tutkunlarının buluşma noktası GameX 2022’deki PUBG Mobile standında bir konser verdi.

Binlerce genç dillerinden düşürmedikleri şarkıları coşku içinde izlerken, konser renkli görüntülere sahne oldu. Gençler Aleyna Tilki’ye yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, konser sonrası yüzlerce genç fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

GameX’te eğlence doruktaydı

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen GameX 2022 hafta sonunda da tüm hızıyla sürdü. Fuarda ödüllü turnuvalar ve cosplay yarışmaları nefesleri kesti. Tüm dünyada milyonlarca kişiyi tutkuyla peşinden sürükleyen dijital oyun kahramanlarını birebir canlandıran Cosplay sanatçılarının yanında milyonlarca takipçili TikTok fenomenleri, Youtuber ve Streamerlar da büyük ilgi topladı.

Herkesin katılabildiği ödüllü yarışmalar ile sayısız ödül ile hediye ürünler katılımcıların oldu. GameX 2022’de ayrıca seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da düzenlendi.

Pazar günü sona eriyor

Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerin en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliğini taşıyan Oyun tutkunlarını bir kez daha buluşturan GameX, Rönesans Fuarcılık tarafından düzenleniyor. GameX 2022’ye yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markaları katılıyor.

Muhteşem şovlar eşliğinde, PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri, son teknoloji oyuncu ekipmanları da GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nda yerini alıyor. Eğlence dolu fuar 22 Mayıs Pazar günü sona erecek.