Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Başlıyor...

MUĞLA İGFA- İlk yarış olan Halikarnas Kupası 25 Mayıs’ta Marmaris’ten start alarak 190 deniz millik çok zorlu bir rotanın tamamlanmasıyla 27 Mayıs’ta Bodrum’da sona erecek. 28 Mayıs’ta Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilk yarışın kazananları kupalarına kavuşacak.
MARKA ŞEHİR MUĞLA
Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları; DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda, Türkiye’nin marka şehri ve turizmin başkenti olan Muğla’da başlayacak ve kıtaların buluşma noktası İstanbul’da sona erecek.
EN PRESTİJLİ YAT YARIŞI
İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın en prestijli yat yarışlarından biri olduğunu belirterek, “Organizasyonumuz henüz 3’üncü yılına girmişken gerek ulusal gerekse uluslararası mecralarda en prestijli yat yarışlarından biri olarak yerini almış bulunmakta. Turizmin başkenti Muğla'nın eşsiz denizlerinde 25 Mayıs’ta çok özel bir etkinliğe imza atacağız. Tüm yelken sevdalılarını Marmaris’e bekliyoruz.” dedi.
11 FARKLI SINIFTA YARIŞLAR
Halikarnas Kupası’ndaki yarışlar bu yıl toplam 11 farklı sınıfta gerçekleşecek. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olan ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bu yıl 100’ün üzerinde yat yarışacak. 25 Mayıs Çarşamba Muğla’da başlayacak yarışlar Bodrum’da 27 Mayıs Cuma günü sona erecek.
BODRUM KALESİ'NDE ÖDÜL TÖRENİ
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı, 25-27 Mayıs’ta dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Göcek-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek. Ekiplerin Halikarnas Kupası için mücadele vereceği yarışların ödül töreni ise 28 Mayıs tarihinde Bodrum Kalesi’nde düzenlenecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.