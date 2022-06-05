LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak!

ANKARA (İGFA) - 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Sınavda her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi görev yaptı.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

LGS sonrasında bir değerlendirme yapan ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, merkezî sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığın ilgili tüm birimlerinin destek verdiğini kaydetti.

Şensoy, millî eğitim müdürleri ve illerde görevli personeli kutlayarak, sınavda görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.