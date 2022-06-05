Mehmet Çevik'ten unutulmaz şov... Sahneye tabutla çıktı!

BURSA (İGFA) - Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, müzik kariyerindeki dönüşümün habercisi niteliğinde olan ilk biletli açık hava konserini dün akşam verdi.

3 bin 500 kişi kapasiteli Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu hınca hınç dolduran 5 bine yakın seyircisine unutulmaz bir şov sunan Çevik, sahneye dansçıların sıradışı bir koreografiyle taşıdığı özel yapım tabutun içinde geldi. İddialı kostümüyle tabuttan çıkarak seyirciyi şaşırtan Çevik, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada; “Böyle bir şovu tercih etmemin sebebi şu; ben sahnedeyken gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Günlük hayatımda herkes gibi biriyim. Ama sahneye çıktığımda sanki hayata gözlerimi yeniden açıyorum. Tabutun içinde sahneye gelerek buna vurgu yapmak istedim” dedi.

Tempo ve eğlencenin bir an olsun azalmadığı konserde Mehmet Çevik'e en büyük sürprizi ise eşi Gizem Çevik yaptı.

Çocuklarıyla çektiği video mesajı barkovizyondan yayınlatan Gizem Çevik, özellikle çocuklarının babaları için verdiği sevgi dolu mesajlarla eşini ağlattı. Çevik'i gecede anne-babasının yanısıra yakın akrabaları da yalnız bırakmadı. Konserine kaldığı yerden devam eden Çevik, dansçıları eşliğinde sunduğu şovla Bursalıları bir an olsun yerlerine oturtmadı. O gece en büyük hayallernden birini gerçekleştirdiğini söyleyen Çevik, yakında yeni sürprizleriyle sevenlerinin karşısına çıkacağını ifade etti.