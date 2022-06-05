05 Haz 2022 - 21:47- Gündem G: 05 Haz 2022 - 21:48

Togg'un akustik kornası olacak!

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Dünyanın ilk 10 korna markası arasında yer alan Seger, Akustik Araç İkaz Sistemi (AKUS)'nin ilk kez yerli araç TOGG’un SUV modellerinde yer alacak ve ardından seri üretimle otomotiv endüstrisine girecek.
Togg'un akustik kornası olacak! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Üretiminin yüzde 80’ini 70’in üzerinde ülkeye ihraç ederek dünyanın ilk 10 korna markası arasında yer alan Seger, Automechanika İstanbul Fuarı’nda yeni inovatif ürünü AVAS’ı tanıttı.

Ulusal ve uluslararası ölçekte otomotiv endüstrisini bir araya getiren Automechanika İstanbul Uluslararası Otomotiv, Üretim, Dağıtım ve Tamir Fuarı, 2-5 Haziran tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’da AVAS’ın kullanılacağını ve eş zamanlı olarak seri üretime başlanacağını söyledi.

Tezer, AR-GE aşamasında İstanbul Teknik Üniversitesi ile çalıştığımız AVAS (Akustik Araç İkaz Sistemi), elektrikli araçlarda suni bir ses oluşturarak yayalar açısından olası kazaları önlemeyi amaçladığını belirterek, "Elektrikli araçlarda içten yanmalı motor olmadığı için bu araçlar çok sessiz çalışıyor. Özellikle yayalar bir elektrikli aracın yaklaştığını fark edemiyorlar. Çevredeki araçlar için de bu bir kaza nedeni olabiliyor. Bunun için araç 30 kilometre hıza ulaşıncaya kadar suni bir sese ihtiyaç duyuluyor. AVAS da bu ihtiyaca yönelik geliştirilmiş yeni bir ürün. Tam ve yarı elektrikli araçlarda kullanılabilen bu ses simulasyon cihazı, içerisindeki CAN yazılımı sayesinde araç üreticilerinin özel isteklerine göre geliştirilebilecek. Yani otomobil üreticisi, istediği ses dosyasını ürüne tanımlayabilecek. AVAS için üretim bantlarımızı kurduk. İlk kez yerli aracımız TOGG’un SUV modellerinde yer alacak ve ardından seri üretimle otomotiv endüstrisine sunacağız" diye konuştu.

05 Haz 2022 - 21:47 - Gündem

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