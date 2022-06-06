06 Haz 2022 - 16:18- Gündem

Ankara Motomall Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı, Motosiklet Tutkunları Başkentte Buluştu!

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PROFAM tarafından yönetilen, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Motomall organizasyonuyla motosiklet ve hız tutkunlarını ağırladı.
Ankara Motomall Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı, Motosiklet Tutkunları Başkentte Buluştu! mask
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4 – 5 Haziran tarihlerinde ANKAmall açık otopark alanında, 312 Motor Sporları Kulübü işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte, hafta sonu boyunca birbirinden keyifli aktiviteler organize edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu ile Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç’un da katılımıyla gerçekleştirilen Motomall’da, ziyaretçiler motosiklet şovları ile heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Birkan Polat büyük heyecan yarattı

Profesyonel Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat’ın şovlarıyla başlayan organizasyonda ziyaretçiler adrenalin dolu dakikalar yaşadı. İzleyenlerin nefesini tuttuğu etkinlikte Polat’ın Türk bayrağı ile yaptığı gösteri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Tüm hafta sonu festival tadında geçti

Motomall’da, çeşitli motosikletlerin ve ekipmanlarının bulunduğu stantların yanı sıra alanda motosiklet tutkunlarının bir araya geldiği derneklerin tanıtım stantları da yer aldı; yetkililer motosiklet konusunda merak edilenleri cevapladı.

Tüm gün süren motosiklet gösterilerinin yanı sıra deneme scooterları ile çocuklara özel motosiklet sürüş etkinlikleri de ziyaretçilere renkli bir hafta sonu yaşattı. Yüzlerce motosikletin yer aldığı organizasyona Ankaralılar büyük ilgi gösterdi.

06 Haz 2022 - 16:18 - Gündem

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