06 Haz 2022 - 16:18- Spor G: 06 Haz 2022 - 16:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Voleybol 'Milli'lerine Tebrik!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Millî Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Voleybol 'Milli'lerine Tebrik! mask
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ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i mağlup ederek dörtlü finalleri garantileyen A Millî Erkek Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı yenen A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem A Millî Erkek Takımı hem de A Millî Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

06 Haz 2022 - 16:18 - Spor

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