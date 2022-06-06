Keçiören'li Sporseverlerin Rengârenk Buluşma Noktası...

Özellikle yaz mevsiminde şehrin ortasında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri geç saatlere kadar misafir eden vaha, Türkiye’nin ve Başkentin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olma özelliğini de taşıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da zaman zaman burada vakit geçiren vatandaşlarla buluşarak bir yandan talepleri dinliyor bir yandan da onların keyifli anlarına tanıklık ediyor.

Atatürk Botanik Bahçesi’ni görmeyen vatandaşları Keçiören’e davet eden Altınok, “Şehrimizin ortasında bulunan dezavantajlı bir noktayı nasıl vaha haline getirdiğimizin en önemli örneğidir burası. Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyor. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklendirdiğimiz bu vaha yaz kış, her mevsimde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Tüm hemşerilerimizi bu eşsiz güzellikteki eserimizi görmeye davet ediyorum.” İfadelerini kullandı.​