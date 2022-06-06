06 Haz 2022 - 16:19- Gündem

BİLSEM'lerin 'yaz okulları' takvimi belli oldu

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerde verilecek yaz okulları için öğrenci başvurularının, 25 Haziran alınmaya başlanacağını duyurdu.
BİLSEM'lerin 'yaz okulları' takvimi belli oldu mask
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ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM Yaz Okulları'na ilişkin kılavuzun illere gönderildiğini, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceğini belirtti.

Öğrencilerin, okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'ler de açılacak kurslar da başvuru yapabileceğini aktaran Özer, "Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacağını açıkladı.

"Kurslar 18 Temmuz'da başlayacak 14 Ağustos'ta sona erecek" diyen Bakan Özer, "Öğrencimizin başvurduğu BİLSEM'lerin bünyesindeki hangi atölye ya da derslerden varsa onlardan kurs açılacak. Kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerekiyor. Öğrencilerimiz en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek. Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu toplam 4 hafta sürecek. Dersler 40 dakika olacak" diye konuştu.

06 Haz 2022 - 16:19 - Gündem

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