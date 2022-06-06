Başkan Altınok Barışyolu İlkokuluna Halı Saha Müjdesi Verdi...

Altınok açılış öncesinde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada okul bahçesine bir de halı saha yapacaklarının müjdesini veren Altınok, “Sizler devletimizin ve milletimiz geleceğisiniz. Sizin geleceğiniz için kütüphanelerimizin sayısını artırdık. Yaz tatilinde sporla iç içe olmanız için ücretsiz Yaz Spor Okulumuz olacak.
Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için Cumhuriyet Kulemize bilim merkezi ve uzay terası yapıyoruz. Sizler de okuyarak ve çok çalışarak ailenize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz.” dedi. Konuşmasının ardından öğrenci ve öğretmenlere birlikte kurdele keserek yenilenen spor sahasının açılışını yapan Altınok, daha sonra taş boyama sanatını icra eden öğrencilerin yılsonu sergisini gezdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.