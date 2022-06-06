06 Haz 2022 - 16:20- Belediyeler

Başkan Altınok Barışyolu İlkokuluna Halı Saha Müjdesi Verdi...

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, spor sahası belediye tarafından yenilenen ve çevre düzenlemesi yapılan Barışyolu İlkokulu’nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.
Başkan Altınok Barışyolu İlkokuluna Halı Saha Müjdesi Verdi... mask
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Altınok açılış öncesin​de öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada okul bahçesine bir de halı saha yapacaklarının müjdesini veren Altınok,  “Sizler devletimizin ve milletimiz geleceğisiniz. Sizin geleceğiniz için kütüphanelerimizin sayısını artırdık. Yaz tatilinde sporla iç içe olmanız için ücretsiz Yaz Spor Okulumuz olacak.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için Cumhuriyet Kulemize bilim merkezi ve uzay terası yapıyoruz. Sizler de okuyarak ve çok çalışarak ailenize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz.” dedi. Konuşmasının ardından öğrenci ve öğretmenlere birlikte kurdele keserek yenilenen spor sahasının açılışını yapan Altınok, daha sonra taş boyama sanatını icra eden öğrencilerin yılsonu sergisini gezdi. ​

06 Haz 2022 - 16:20 - Belediyeler

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