06 Haz 2022 - 16:58- Belediyeler G: 06 Haz 2022 - 16:59

Gölbaşı Haber; Çevre Haftası Kutlamaları İle Gölbaşı Yeşillendi…Tüm Vatandaşlar El Ele Verdi…

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Gölbaşı Belediyesi 1-7 Haziran Çevre Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle; Gölbaşı’nda ağaçsız alan bırakmadı. Ankara Çevre İl Müdürlüğü ile ortak düzenlenen etkinlikler kapsamında; çöp toplama ve fidan dikimi etkinliği yapıldı. Daha yeşil bir Gölbaşı için el ele veren vatandaşlar, fidanlarını gelecek nesiller için dikti.
Gölbaşı Haber; Çevre Haftası Kutlamaları İle Gölbaşı Yeşillendi…Tüm Vatandaşlar El Ele Verdi… mask
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1-7 Haziran Çevre Haftası kapsamında Gölbaşı’nın doğası için ellerinden geleni yapan Gölbaşı Belediyesi, temiz bir çevre ve doğa bilinci oluşturmak amacıyla 1-3 ve 5 Haziran tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

1 Haziran Çarşamba Günü Gölbaşı TOKİ Pazaryeri alanında gerçekleşen çevre temizliği etkinliğinde, Şehit Bülent Göçer İlköğretim Okulu’ndan katılım sağlayan miniklerle birlikte gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakma bilinci oluşmak için ağaç dikme etkinliği düzenleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Etkinliklerimize katılan çocuklarımızın ne kadar bilinçli olduğunu ve gelecek için verdikleri çabaları görmek bizi çok mutlu ediyor” dedi.

“Daha temiz bir çevre için pedallar dönsün”

3 Haziran’da, Türkiye Çevre Haftası kapsamında aynı haftaya denk gelen Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Atatürk Sahil Parkı’nda; Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu’nun açılışını yaptığı ve Mogan Sahil boyunca düzenlenen bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Alper Cebeci ve İl Müdürlüğü’nün de içerisinde olduğu bir grup Mogan Sahil boyunca bisiklet sürerek daha yaşanabilir bir dünya mesajını verdi. Ardından uçurtma uçuran Gençlik Merkezi üyeleri Atatürk Sahil Park’ta renkli görüntüler oluşturdu. Bisiklet turu sonrasında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız bu günlerde, bisiklet sürme alışkanlığı kazanmanın da özellikle gençlerimiz için fark yaratacağından eminiz. Daha temiz bir çevre için pedallar dönsün” açıklamasında bulundu.

5 Haziran’da gerçekleştirilen Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinde ise Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yaptığı iş birliği kapsamında; Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkan Vekili Alper Cebeci, Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu’nun katılımı ile  Atatürk Sahil Parkında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan yürüyüş korteji ile coşkulu bir şenliği hayata geçiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bu projeleri hayata geçirirken ve Gölbaşımızı hak ettiği temiz ve sağlıklı çevre ile buluştururken bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu

06 Haz 2022 - 16:58 - Belediyeler

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Gölbaşı Haber; Çevre Haftası Kutlamaları İle Gölbaşı Yeşillendi…Tüm Vatandaşlar El Ele Verdi… mask
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