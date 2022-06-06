2022 LGS Yorumları! LGS kolay mıydı, zor muydu? LGS soruları nasıldı? İşte Uzmanlardan sınav analizleri...

Milyonlarca öğrencinin daha iyi bir lise eğitimi almak için ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapıldı. 38 yıllık eğitim tecrübesi ve uyguladığı “dershane+okul” eğitim modeli ile eğitimin öncü markası olan Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanları, sınavla ilgili yaptıkları ilk değerlendirmede, 2022 LGS’nin 8. sınıf müfredatına uygun ve MEB’in yayımladığı örnek sorularla benzerlik gösterdiğini ifade ettiler.

Matematiğin yüz güldürdüğü, Türkçenin ise belirleyici olduğu sınavın, öğrencilerin problem çözme, yorumlama, bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendirebilme ve zaman yönetimi becerilerini ölçtüğünü ifade eden Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanlarının, öğrenci ve velilerin merakla beklediği sınava ilişkin detaylı yorumları ise şöyle;



Matematik Bu Sefer Yüz Güldürdü!

2022 LGS Matematik bölümünün MEB’in yayımladığı kazanımlara uygun, dikkatli okunduğunda hızlı yorumlanabilen, tüm ünitelere ait kazanımların yer aldığı ve görsellerle desteklenerek günlük yaşam ile ilişkilendirilmiş sorulardan oluştuğu görüldü. Soruların üst düzey düşünme, problem çözme, dikkat becerilerini de ölçer nitelikte ve geçen seneye göre daha kolay yapılabilir olduğu gözlemlendi.

Matematik bölümünde, her sene olduğu gibi bu sene de görsel ağırlıklı sorular dikkat çekti. Geçen sene “Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler”den soru sorulmazken, bu sene tüm ünitelerden soru geldiği gözlemlendi. Matematiğin geçen seneye göre orta ve kolay düzeyde sorulardan oluştuğu ve sadece birkaç sorunun belirleyici olduğu görüldü.

2022 LGS Matematik bölümü soruları gösteriyor ki okuduğunu anlayan, doğru yorumlayan, zamanı iyi yöneten, problem çözme becerisine sahip olan ve kazanımları iyi kavramış öğrenciler bu sınavda başarılı olacaktır.

Türkçe Arada Bıraktı!

Son iki senedir pandemi sürecinden en çok etkilenen derslerden biri olan Türkçe, 2022 LGS’de normale döndü. Öğrenciler, 2020’de ilk dönem konularından sorumluydu, 2021 yılında ise sadece anlam bilgisine yönelik sorularla karşılaştı. 2022 LGS, müfredattaki tüm konuları kapsayan bir sınav olarak beklenirken “Fiilimsi” ve “Cümle Türleri” konularından soru sorulmaması dikkat çekti.

MEB’in yayımladığı örnek sorulara paralel hazırlanan sınavda, okuma – anlama kazanımlarına yönelik sorular yine ağırlıktaydı. Kitap okuma alışkanlığı olan ve okuduklarını doğru yorumlayan öğrencilerin çok zorlanmayacağı sınavda muhakeme, akıl yürütme becerisi ön plana çıktı. Dil bilgisine yönelik sorular ağırlıklı olarak bilgi ölçer nitelikteydi. MEB bu sınavda grafik ve tablo sorularına fazlasıyla yer vererek analitik düşünme becerisine sahip olmanın önemini bir kez daha hissettirdi!

Fen Bilimleri Terletti!

Gündelik hayatla ilişkilendirilen 2022 LGS Fen Bilimleri sorularının, MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla benzer olduğu, ancak alışılageldik soruların dışında tasarım sorularının da bulunduğu gözlemlendi. 7 ünitenin tamamının sorgulandığı Fen Bilimleri bölümünde özellikle basınç, elektrik ve basit makine sorularının belirleyici olduğu görüldü.

Görsellerle zenginleştirilen, analiz ve bilimsel düşünme yeteneğini ölçen, örnek olay yorumlatan soruların çokça yer aldığı sınavda, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorum yapabilme becerilerinin ölçüldüğü görüldü.

Geçmiş yıllara nazaran öğrencileri zorlayan soruların bulunduğu Fen Bilimleri bölümünün, “Sorular çok kolaydı.” diye düşünen öğrenciler için sürpriz sonuçlar doğurabileceği ön görülmektedir.

İngilizce Dikkat Ölçtü

2022 LGS Yabancı Dil (İngilizce) sorularında, okuduğunu anlamaya ve yorum yapmaya dayalı sorulara ağırlık verildiği görülmüştür. Toplamda 10 üniteden oluşan müfredatın çoğunluğuna yer verildiği gözlemlenmiştir.

Sınav, yayımlanan örnek sorularla benzer nitelikte, MEB kazanımlarına uygun, öğrencilerin özellikle yönergeleri dikkatli bir şekilde okumalarını gerektiren sorulardan oluşmuştur. Diyalog tamamlama, tablo okuma ve yorumlama soru tipleri ağırlıklı yer almış ve olumlu - olumsuz soru köklerine de yer verilmiştir.

İngilizce sorularına genel olarak bakıldığında geçmiş yıllara nazaran daha ayırt edici ve dikkat ölçer nitelikte olduğu gözlemlendi.

Tarih Tekerrür Etti

2022 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, yıl boyunca MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ve geçmiş yıllarda yöneltilen sorularla benzerlik gösterdi. Öğrencileri çelişkiye düşürecek herhangi bir soruya rastlanmadığı, ancak “Mudanya Mütarekesi” sorusunun düşündürücü olduğu görüldü. Her bir sorunun, sadece bir kazanımı ölçtüğü, sınavın kapsam geçerliliğinin geçmiş yıllarla benzerlik gösterdiği anlaşıldı. Bu yıl da 7.üniteden soru yöneltilmemesi dikkat çekici oldu. Geçmiş yıllara oranla daha çok bilgi ölçen soruların yer aldığı görüldü.

2022 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının tamamında güçlü çeldiricilerin kullanılmaması dikkat çekti. Bilgisiyle yorum gücünü birleştirebilen öğrencilerin kolaylıkla yanıtlayabileceği bir sınav oldu.

Din Kültürü Dikkat İstedi!

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2022 LGS sorularının MEB'in yayımladığı örnek sorularla benzerlik gösterdiği, ancak her zamankinden farklı olarak dikkat isteyen soru köklerine yer verildiği görüldü. Genel olarak bakıldığında, soruların kazanımlara uygun ve yoruma dayalı olmasının yanı sıra, her üniteden en az bir soru gelmesine rağmen, 1. ünite olan “Kader İnancı” kısmına ağırlık verildiği gözlemlendi. Ayrıca yine 1. ünite de yer alan “Ayet-el Kürsi” sorusu ise yakın tarihte sorulmaması nedeniyle belirleyici soru olarak dikkat çekti.

Uyguladığı yüz yüze ve online eğitim sistemiyle Türkiye’ye rol model olan Nesibe Aydın Okulları’nın güçlü Eğitim Kadrosu, zor bir sınav dönemini başarıyla tamamlayan ve dinlenmeyi fazlasıyla hak eden öğrencilerin, puanların açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde, hedeflerini doğru belirleyerek karar vermeleri gerektiğinin altını çizdiler.